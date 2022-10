Sonia Bruganelli, il discorso su Bellavia ‘mental coach’ fa infuriare il web/ “Li sta giustificando, schifo”

Sonia Bruganelli, il discorso su Marco Bellavia al GF Vip 2022 solleva nuove polemiche

Il discorso di Sonia Bruganelli in diretta al Grande Fratello Vip 2022 nella puntata del 6 ottobre ha scatenato molte critiche. L’opinionista è tornata sul caso Bellavia, facendo quello che molti hanno interpretato come un passo indietro rispetto alle posizioni dure della scorsa puntata.

GF Vip, Sonia Bruganelli silura Sara Manfuso/ "Vuole uscire? Che grande perdita..."

Queste le parole della Bruganelli in diretta: “Voglio dire una cosa che non giustifica affatto la mancanza di empatia da parte dei concorrenti, però Marco è entrato all’interno di quella Casa si è presentato come mental coach, cioè lui si è presentato come una persona che voleva farcela ma questo lo sapeva lui! – e ancora – Lui sapeva che stava cercando di dare un messaggio, di farcela, col passare dei giorni loro se ne sono accorti ma inizialmente io stessa che guardavo, lo vedevo che spesso dava dei consigli… in qualche modo lui ha provato all’inizio ad essere quello che c’era scritto sulla scheda, poi non ce l’ha fatta, ma dopo!”

Sonia Bruganelli smaschera Sara Manfuso con un video/ "Gli serve un posto in cui curarsi, mi fa pietà"

Sonia Bruganelli nel mirino del web:

La Bruganelli è dunque arrivata alla conclusione del suo ragionamento, dichiarando: “Io perciò credo quando qualcuno all’inizio dice ‘Io credevo stesse bene’. Una persona che c’è passato lo sa che stava cercando di mettersi una corazza, ma chi non c’è passato l’ha dovuto vedere proprio sdraiato a terra per capirlo!” Una posizione che però ha sollevato sgomento da parte di molti telespettatori, alcuni dei quali hanno addirittura accusato l’opinionista di aver subito il ‘lavaggio del cervello’, definendo la cosa ‘uno schifo’. Ecco alcuni tweet contro la Bruganelli.

Sonia Bruganelli "Marco Bellavia? Ci sono stati stron*i"/ Gelo al Grande Fratello Vip

Pure Sonia sta rigirando la frittata…che puntata di merd.#gfvip — ×͜× ‣ Nicoletta ‣ ×͜× (@NicolettaFreak) October 6, 2022

Basta tentare di giustificare l’ingiustificabile SONIA #gfvip — 🕸Marta🕷 NWH era (@mfworlds) October 6, 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA