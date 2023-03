Sonia Bruganelli incastra Tony Toscano: “L’anello per Sarah Altobello è falso”/ Imbarazzo al GF Vip!

Sonia Bruganelli incastra Tony Toscano: “L’anello con brillante per Sarah Altobello è falso!”

Per la sua eliminazione dal Grande Fratello Vip e, dunque, la sua uscita dalla Casa di Cinecittà, Sarah Altobello si è ritrovata un’inaspettata sorpresa: il ritorno di Tony Toscano. Il suo manager, follemente innamorato di lei, si è presentato con un bellissimo mazzo di rose rosse e un anello prezioso, con il quale ha proposto alla ormai ex gieffina di diventare sua moglie. Proposta di fronte alla quale Sarah ha tentennato, rimandando la risposta ma accettando il bel monile.

Tony Toscano ammette: “Era una prova televisiva”

L’arrivo di Sarah Altobello in studio dopo l’eliminazione è salutato tra sorrisi e applausi ed è seguito dall’ingresso di Tony Toscano. Signorini ha però per lui pronto un tranello: chiama al centro dello studio anche Sonia Bruganelli perché è l’unica che “può certificare l’autenticità di questo brillante!” Per il conduttore la Bruganelli è un’esperta quando si parla di gioielli e, infatti, Sonia sembra subito certificare che l’anello non è vero: “Si vede da come brilla”. “Ma allora è falso!” tuona Signorini a Tony Toscano che cerca di smentire, dicendo imbarazzato che invece è vero. Tuttavia sul finale è lui stesso a dare ragione alla Bruganelli dichiarando: “L’anello ce l’ho pronto, questo era una prova televisiva!”

