Sonia Bruganelli ‘insidia’ Vladimir Luxuria come conduttrice dell’Isola/ “Stai attenta che è un attimo!”

Stoccate in diretta all‘Isola dei Famosi 2024 tra Vladimir Luxuria e Sonia Bruganelli. In particolare è questa seconda che non si lascia sfuggire l’occasione per replicare alle dichiarazioni fatte dalla conduttrice in una recente intervista. L’argomento è la conduzione dell’Isola dei Famosi: Bruganelli, di recente, ha ammesso che se il ruolo di opinionista la diverte, le piacerebbe anche condurre, magari proprio l’Isola dei Famosi.

Una dichiarazione che ha trovato poi la replica di Vladimir Luxuria, che alle pagine di Novella 2000 ha detto: “Sonia conduttrice dell’Isola? Ben venga… al prossimo giro!” Lapidaria, dunque, Luxuria, nella sua risposta, che ha trovato in diretta su Canale 5 la stoccata della Bruganelli.

Vladimir ha infatti presentato i suoi opinionisti in apertura di puntata, chiedendo a Sonia di alzarsi e mostrarsi in tutta la sua bellezza. Sonia, però, di fronte a queste parole ha replicato, facendo una chiaro riferimento alla conduzione dell’Isola: “Guarda che è pericolosissimo far alzare l’opinionista, è un attimo eh! Lo sai poi come va…” Un riferimento alla stessa Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi alla conduzione dell’Isola dopo essere stata opinionista, e quindi a se stessa. Sta di fatto che Vladimir ha risposto con un divertito (?) sorriso alla provocazione.

