Sonia Bruganelli: “Io e Bonolis coppia aperta? Non scherziamo”/ “Mia figlia Silvia? Avrei voluto camminasse”

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono finiti al centro dei gossip dopo aver dichiarato di voler abitare in case separate, soluzione chiave per un matrimonio longevo. L’opinionista del Grande Fratello Vip, tempo addietro, aveva anche confessato che con il marito potevano passare giorni senza che si vedessero nemmeno per prendere un caffè insieme. In molti hanno pensato che dietro queste parole si celasse una crisi di coppia, prontamente smentita dall’imprenditrice.

Sonia Bruganelli, ai microfoni de Il Messaggero, ha svelato di non essersi ancora sistemata in case separate con il marito Paolo Bonolis, ma smentisce di avere una relazione aperta con lui: “Non scherziamo. Una cosa è non essere gelosi e possessivi, un’altra è la coppia aperta” afferma l’imprenditrice tra le pagine del quotidiano.

Sonia Bruganelli, ai microfoni de Il Messaggero, si è sbottonata sulla malattia neurologica della figlia Silvia e della difficoltà dell’essere madre: “Avevo 27 anni e quando mi dissero che la mia prima figlia avrebbe potuto condurre una vita terribile mi sono chiesta che cosa potessi fare.”

E ancora: “Ammazzarmi e darle la mia vita non avrebbe risolto i suoi problemi, allora mi sono detta: devo sperare che lei combatta per sempre o che trovi una serenità da un’altra parte? Ecco, io quello l’ho pensa-to. Poi per fortuna siamo andati avanti. E abbiamo creato intorno a lei un villaggio d’amore“. L’imprenditrice affronta il tema della disabilità: “Se uno deve mettere a fuoco il senso della vita attraverso le sofferenze di un figlio vuol dire che era sbagliato prima. Io avrei voluto che camminasse e corresse come tutti e a vent’anni avesse avuto già tre fidanzatini“.

