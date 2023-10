Sonia Bruganelli ironizza sulla confessione di Federico Fashion Style/ Lui parla del coming out e lei…

Federico Fashion Style e l’intervista a Belve

Federico Fashion Style è stato uno degli ospiti della puntata di Belve trasmessa in 10 ottobre. L’hair Stylist dei vip, nel salotto di Francesca Fagnani, si è raccontato senza filtri svelando dettagli inediti della sua vita. Tra i tanti argomenti affrontati anche l’omosessualità e il successivo coming out che ha avuto diversi risvolti. Federico, infatti, ha messo fine alla sua lunga relazione con Letizia Porcu con cui ha avuto la figlia Sophie Maelle. Una storia importante nel corso della quale la coppia ha affrontato anche momenti difficili.

Oggi, ripercorrendo tutto il periodo vissuto con Letizia, Federico Fashion Style, ai microfoni di Francesca Fagnani, si è lasciato andare ad una confidenza. “Credo che lei l’abbia sempre saputo e l’abbia sempre immaginato. Non credo che se entra suo marito vestito di paillettes a casa una non si fa una domanda, forse c’è qualcosa che non quadra, qualcosa che non torna…Ma magari forse stava bene anche a lei”.

La reazione social di Sonia Bruganelli all’intervista di Federico Fashion Style

Federico Fashion Style ha anche parlato del momento in cui si è reso conto della propria omosessualità. “Ci si nasce, forse già da quando ero piccolo mi sentivo diverso dagli altri, perché amavo fari i capelli alle bambine mentre gli altri facevano giochi da maschi”, le parole dell’hair stylist.

Tante le reazioni sul web scatenate dalle parole di Federico Lauri, questo il nome dell’hair stylist all’anagrafe. Tra le tante, però, spunta anche quella di Sonia Bruganelli che, tra le storie del proprio profilo Instagram, ha pubblicato la foto della rivelazione fatta dal parrucchiere e ha scritto “Davvero?“, facendo riferimento a quello che avrebbe sempre pensato la maggior parte del web.

