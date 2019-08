SONIA BRUGANELLI, LA DEDICA AL PADRE SCOMPARSO/ Moglie Bonolis:”Ti porto con me”

Siamo abituati a vedere Sonia Bruganelli nella parte di una donna ironica, sferzante, a volte volutamente provocatoria nei confronti di chi si permette di mettere il naso in quelle che – per quanto condivise sui social – restano scelte personali, momenti di vita familiare che ognuno decide di gestire come meglio credo. Ma oltre al lato pubblico emerge a volte- sempre grazie ai social, evidentemente arma a doppio taglio – anche la sfera privata, l’indole di una persona dotata di spiccata sensibilità. Capita insieme alla pubblicazione di post come quello che oggi la moglie di Paolo Bonolis ha deciso di condividere insieme ai propri fan in memoria del papà scomparso. Un’immagine di rose bianche, cui ha fatto da commento un pensiero scritto proprio dalla Bruganelli, nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno.

SONIA BRUGANELLI, LA DEDICA AL PADRE SCOMPARSO

Queste le parole scelte da Sonia Bruganelli su Instagram in ricordo del padre:”27/08/2019 auguri papà, sei in ogni sorriso e in ogni attimo in cui mi sento amata. Non manchi… perché ti porto sempre con me”. Una dedica che ha commosso il popolo dei social, come testimoniato dalle migliaia di like (tra cui molti famosi, da Ezio Greggio ad Elisabetta Gregoraci, da Lucio Presta a Laura Cremaschi), ottenute dal post. Molto sentito il commento che ha pubblicato una seguace della moglie di Paolo Bonolis:”Tuo padre è sempre con te e ti sarà sempre vicino. Sonia sei veramente una donna fortissima ed io persone belle che lottano nonostante tutto con il sorriso ce ne sono poche e tu sei una di quelle. Vai avanti e affronti con coraggio ogni situazione cercando di non abbatterti mai ed è questa la cosa che ho notato di più di te oltre ad essere una mamma davvero fantastica. Ti faccio i miei complimenti perché hai un animo semplice, buono e puro e sicuramente tuo padre è stato e sarà orgogliosissimo e felicissimo di te e della tua vita e credo che lo avrai riempito di tante soddisfazioni e non c’è miglior cosa che una figlia possa fare, rendere felice i propri genitori ed io credo che tu abbia fatto questo e portalo sempre dentro di te perché non c’è merito più bello, più vero, più prezioso e più indimenticabile”.





