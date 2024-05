Sonia Bruganelli: “La gente vuole vedere il sangue e…”/ L’isola dei famosi 2024 chiude per flop?

L’isola dei famosi 2024 rischia la chiusura? Parla Sonia Bruganelli

Sonia Bruganelli rompe il silenzio mediatico relativo al rischio chiusura per flop che corre L’Isola dei famosi 2024, anche per effetto di diversi ritiri e le uscite dei concorrenti, tra cui l’affaire Francesco Benigno. Le immagini relative al motivo che avrebbe provocato la scelta della produzione di optare per l’eliminazione fulminea di Francesco, in seguito ad un acceso scontro nel gioco con Artur Dainese, sono andate in onda anche se Benigno le contesta come una montatura della produzione nel tentativo di corromperlo per una scena artefatta con un suo ritiro dal gioco a pagamento.

E in un nuovo intervento rilasciato in confidenza con Casa chi, l’opinionista attiva a L’isola dei famosi 2024 – di cui si rileva una caduta in picchiata in termini di ascolti all’ultima puntata – non lesina dichiarazioni sul caso Benigno. Questo con tanto di allusioni al rischio di una chiusura anticipata che correrebbe il reality per effetto del calo ponderale degli ascolti.

Sonia Bruganelli rompe il silenzio sul caso Francesco Benigno a L’isola dei famosi

Sembrerebbe che Benijay (come riprende TvBlog) stia pensando di far tornare al timone delle reality show Ilary Blasi, che così riconquisterebbe il posto che ora spetta come sostituta a Vladimir Luxuria. E Sonia Bruganelli mette il dito nella piaga quando al web format di Casa Chi sostiene che il pubblico si aspetti di vedere “il sangue” in un reality, quasi come a voler tacciare sibillinamente L’isola di essere insipida, priva del giusto quantitativo di sale tra le dinamiche che renderebbe più appetibile il format dalla conduzione, che vede proprio l’ex Lady Bonolis neo opinionista in studio.

“L’Isola troppo corretta …il reality di base non può essere elegante -dichiara in sintesi sibillinamente Sonia Bruganelli, svelando il suo punto di vista rispetto all’idea di un reality di successo e da record di ascolti “. Al di là del sale nelle dinamiche, poi occorre che queste siano veritiere e non fake, perché il pubblico si accorge ” quando queste sono finte o meno”.

Il reality show che si fonda sulle prove per la sopravvivenza di per sé é sfibrante, quindi il singolo concorrente nel cast non dovrebbe temere ogni possibile rischio fino al ritiro, come vedersi imbruttire per lo sforzo psicofisico profuso. E il caso Francesco Benigno? Per Sonia Bruganelli il pubblico non accetterebbe che dal reality show -a rischio chiusura per flop- sia giunta la scelta dell’eliminazione fulminea del naufrago senza fare da subito chiarezza circa le immagini del motivo che ha provocato il provvedimento: “la produzione si é presa la responsabilità di decidere”. Una scelta che, visti i dissensi pervenuti nel web tra le interazioni social degli utenti, potrebbe aver provocato in parte o in tutto la crisi di ascolti che ora coinvolge L’isola dei famosi 2024.

