Sonia Bruganelli e la dedica di Angelo Madonia: lo speciale gesto per il compleanno

Per la celebre showgirl ed ex moglie di Paolo Bonolis è tempo di festeggiare, oggi Sonia Bruganelli spegne 51 candeline, come gli anni compiuti, e non poteva mancare una grande ondata di affetto nei suoi confronti. Arrivano puntualissimi gli auguri di Angelo Madonia, il ballerino e attuale compagno di vita di Sonia Bruganelli si è concesso una dedica nei confronti dell’autrice televisiva, Angelo Madonia ha postato una storia Instagram con il branoThat’s Life”, brano che il ballerino ha scelto come sottofondo del video in cui Sonia Bruganelli danza tra i palloncini colorati.

Valerio Scanu: “Pupo cambia versione ogni anno su Sanremo 2010”/ Poi lo ‘scoop’ su Anna Oxa: “Una diffida…”

E sotto spunta la scritta che si legge, poi, recita: “Buon compleanno amore”, con tanto di cuoricino rosso annesso. Il ballerino ha dedicato il dolce pensiero alla compagna che ha ripostato tutto sul suo account Instagram. Un gesto speciale e immortalato dalla coppia su Instagram in questa giornata così speciale.

Mogol ‘punge’ Giorgia dopo Sanremo 2025: “Canta come 30 anni fa”/ Valerio Scanu sbotta: “Non è una colpa!”

Sonia Bruganelli e gli auguri del figlio Davide

Oltre al gesto del compagno di vita Angelo Madonia, Sonia Bruganelli ha ovviamente ricevuto anche gli auguri e un messaggio dal figlio Davide Bonolis, nato dall’amore poi svanito con il conduttore romano. Per l’occasione, Davide ha postato una foto insieme a mamma Sonia Bruganelli, scavando tra gli archivi dei ricordi e pubblicando una posa in braccio alla madre.

Non sono mancati neanche i tanti auguri da parte dei fan nei confronti di Sonia Bruganelli, la nota autrice tv ha fatto il pieno di messaggio dei follower su Instagram, con un’ondata di affetto davvero travolgente.

Barbara De Rossi, malore prima di andare in onda a Storie di donne al bivio/ "Mi girava tutto": come sta