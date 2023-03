Sonia Bruganelli lascia il ruolo di opinionista al GF Vip?/ “Mi sono divertita, ma…”

Sonia Bruganelli svela il suo futuro al GF Vip nel ruolo di opinionista

Mancano ormai poche settimane alla conclusione del GF Vip, dopo quasi sei mesi di permanenza per alcuni degli attuali concorrenti ancora in corsa per la finale. Con particolare anticipo, sul web iniziano a trapelare indiscrezioni e aspettative già rivolte alla prossima edizione e con particolare riferimento anche a chi oggi ricopre il ruolo di opinionista. In vista dell’ottava edizione, Sonia Bruganelli ha infatti chiarito il suo futuro seppur in maniera ambigua e non proprio definitiva.

“Mi troverete a casa, credo agli studi Elios o nel mio ufficio. Se ci sarò? Chi lo può sapere, sinceramente non penso, ma non perché non voglio ricominciare la stessa tiritera, ma credo sia davvero giunta l’ora per me di mollare e tornare alla mia identità”. Inizia così il discorso di Sonia Bruganelli – intervenuta a Casa Chi – in merito alle scarse possibilità di vederla ancora impegnata nel dispensare giudizi sui concorrenti del GF Vip. “Mi è piaciuto moltissimo, è divertente, ma sinceramente la strada che scelsi per me tanti anni fa è sicuramente un’altra”.

Sonia Bruganelli potrebbe lasciare il GF Vip: la simpatica “similitudine” con Mara Venier

Dalle parole di Sonia Bruganelli rilasciate a Casa Chi sembrerebbe plausibile pronosticare la sua assenza in occasione dell’ottava edizione del GF Vip, fermo restando che lei stessa non ha escluso proprio in maniera categoria la possibilità di riproporsi nel ruolo. Piuttosto chiara però è stata la sua preferenza, rimarcando quelli che sono i suoi progetti professionali e la reale natura delle sue ambizioni nel mondo della TV. La moglie di Paolo Bonolis è sempre stata in prima linea nell’ambito televisivo, ma con un ruolo di produttrice e creatrice che difficilmente prevedeva l’incontro diretto con la luce dei riflettori.

Nel frattempo, la notizia della possibile assenza di Sonia Bruganelli per l’ottava edizione del GF Vip fa già discutere sui social; i fan della trasmissione risultano divisi nell’opinione, in attesa di conoscere le reali intenzioni della donna. Sulla questione, si è espressa anche Azzurra Della Penna – giornalista di Chi – che ha sottolineato come l’atteggiamento di Sonia Bruganelli ricordi molto quello di Mara Venier. La sua allusione si riferisce ai consueti proclami della presentatrice Rai in merito al suo tirare i remi in barca per quanto riguarda Domenica In, salvo poi essere sempre presente nelle stagioni che seguono.











