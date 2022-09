Sonia Bruganelli, lite con Elenoire Ferruzzi al Grande Fratello Vip 7?/ Esordio con “scontro infuocato!”

Sonia Bruganelli e Elenoire Ferruzzi, stasera andrà in onda il confronto. Cosa succederà?

Questa sera il Grande Fratello Vip 7 prenderà il via con lo scontro tra Elenoire Ferruzzi e Sonia Bruganelli. A rivelarlo è stato il portale The Pipol Gossip che ha lanciato l’indiscrezione sulla prima puntata del Grande Fratello Vip in partenza questa sera: “Ci sarà un attesissimo scontro infuocato: quello tra la Bruganelli e l’attrice transgender Elenoire Ferruzzi”.

La pagina ha fatto sapere che tra le due potrebbero volare stracci e che nella puntata di questa sera potrebbe succedere di tutto: “I toni non saranno pacati e potrebbe accadere di tutto!”. Alla vigilia dell’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, Elenoire Ferruzzi sta infiammando i social e nel suo mirino è entrata proprio Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli replica alle critiche: “Ognuno può fare…”

Sonia Bruganelli è stata criticata sul web dopo le dichiarazioni sul marito Paolo Bonolis. L’opinionista aveva spiegato che lei e il marito dormivano in stanze separate. Dichiarazioni che hanno infiammato il web. A distanza di settimane, la Bruganelli ospite da Verissimo si è difesa: “Dopo quell’intervista molti mi hanno criticata, ma io vorrei specificare che è una nostra scelta, ognuno può fare come vuole”. I due vivono in “palazzi diversi, comunicanti da una doppia porta sul terrazzo”. Sonia Bruganelli ha trovato un’alleata in Orietta Berti. Anche la cantante dorme separata dal marito Osvaldo: “Anche io e Osvaldo dormiamo in camere separate“, ha dichiarato Berti, spiegando che lei va a letto tardi e per comodità ha deciso di avere la sua stanza in modo da andare a letto quando vuole senza disturbarlo.

Sonia Bruganelli ha poi spiegato il motivo del suo ritorno al Grande Fratello Vip: “Alfonso mi ha fatto questa proposta dicendomi che al 90% c’era Orietta e ho immaginato che potesse essere un’esperienza diversa”. Sonia è apparsa soddisfatta della sostituzione di Adriana Volpe, sua acerrima nemica nella scorsa edizione del reality. Tra la Bruganelli e la Berti c’è una bella intesa. Riusciranno a mantenerla?











