Sonia Bruganelli, lite con Flora Canto?/ “Eravamo amiche, poi le cose cambiano…”

Sonia Bruganelli e il rapporto con Flora Canto

Fine di un’amicizia tra Sonia Bruganelli e Flora Canto. A confermare i rumors su una presunta discussione tra le due è stata la stessa Sonia Bruganelli che, nel rispondere alle domande dei fan su Instagram, oltre ad aver elogiato Orietta Berti come opinionista del Grande Fratello Vip e ad aver svelato il vero motivo per cui ha deciso di accettare nuovamente l’offerta di Alfonso Signorini, ha svelato la verità sul rapporto con Flora Canto, fresca di matrimonio con Enrico Brignano.

La Canto e la Bruganelli si mostravano spesso insieme sui social. Improvvisamente, però, qualcosa pare si sia rotto tra le due e i fan lo avevano intuito dopo un commento lasciato sui social dalla Canto sull’uso dell’aereo privato da parte della Bruganelli. Oggi, però, è arrivata la conferma da parte della moglie di Paolo Bonolis. “Ma non sei più amica di Flora Canto? Eravate spesso insieme“, ha chiesto un utente alla Bruganelli che ha risposto così – “Si è vero. Siamo state amiche, ora non ci vediamo più. Le cose nella vita cambiano“.

Sonia Bruganelli e Flora Canto: ecco cos’è successo

Cos’è successo, dunque, tra Sonia Bruganelli e Flora Canto? I dettagli non ci sono, ma qualche tempo fa, non erano mancate frecciatine sui social. La Bruganelli, parlando del motivo per cui preferisce viaggiare con l’aereo privato, aveva detto: “Preferisco pagarmi un aereo privato piuttosto che aspettare ore in aeroporto , rischiare di vedere annullato il mio volo, perdere il bagaglio che arriverebbe forse a Toronto, riprendermi il Covid e fare storie dove insulto tutte le compagnie low cost chiedendo ai miei follower di repostare il mio messaggio”.

“Fa benissimo! Anche io con i soldi di Paolo viaggerei solo con un aereo privato! Ma noi ancora non li abbiamo tutti quei soldi!”, era stato il commento di Flora Canto.











