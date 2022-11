Sonia Bruganelli “ma tu mi hai chiamata per la bellezza Alfonso?”/ “No!”, lei replica “Sei uno stron*o!”

Giulia Salemi e Sonia Bruganelli: nuove frecciatine al Grande Fratello Vip 2022 tra le due. Scherzano o non si sopportano? Non e’ dato sapere se tra l’opinionista del GF VIP e la nuova arrivata per il lato social scorra buon sangue, ma sicuramente le due non si risparmiano battutine e frecciate. Durante l’ultima puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 non e’ passato inosservato l’outfit scelto dalla influencer persiana che si e’ presentata in prima serata in tuta. Proprio la Salemi ha sottolineato: “prima serata in tuta non si era mai visto”, ma la Bruganelli e’ prontamente intervenuta dicendo “sicuramente sta più comoda, io mi sono vestita da Giulia Salemi, ho esercitato un po’ di sano nonnismo”.

Signorini allora ha giocato con la Salemi dicendole: “ma l’esperienza di Sonia non la puoi indossare” con la moglie di Paolo Bonolis che non ha perso occasione per rimarcare il suo pensiero verso l’influencer persiana “tra moltissimi anni, tanti libri letti, ma posso dire che è bellissima cosi, ma punterei ancora sul fisico per Giulia”.

Il battibecco tra Giulia Salemi e Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022 prosegue con Alfonso Signorini che non perde occasione per stuzzicare entrambe dicendo alla influencer persiana: “come Sonia puoi anche strizzare l’occhio ad un conduttore” facendo chiaramente riferimento a Paolo Bonolis. Prima di andare via pero la Salemi domanda al conduttore: “ma tu mi hai chiamata per la bellezza Alfonso?” con lui che replica “no, ma per la tua intelligenza”.

La Bruganelli allora domanda a Signorini se lei e’ stata presa per il fisico, ma il conduttore ribadisce, scherzando, che l’ha scelta per l’intelligenza con l’opinionista che ribatte “Alfonso sei uno stron*o”.

