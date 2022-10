Sonia Bruganelli “Marco Bellavia? Ci sono stati stron*i”/ Gelo al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli: “Sara Manfuso? Poteva fare la differenza ma…”

Tiene banco il caso di Marco Bellavia al Grande Fratello Vip. Il concorrente, sofferente a causa di alcuni disturbi a livello psicologico, ha lasciato la Casa, di fronte all’indifferenza dei compagni all’interno del reality show. Nel corso della puntata, anche Sonia Bruganelli, opinionista, ha detto la sua, “attaccando” anche Sara Manfuso, che ha rivelato di non essere stata accanto a Marco perché aveva capito di avere dei limiti.

Bullismo Marco Bellavia, provvedimenti/ Giovanni Ciacci eliminato, fuori Ginevra

Sonia ha affermato: “Il Grande Fratello al momento adesso rappresenta la realtà. Di fronte ad una persona che non corre come noi, c’è chi sceglie. Mi ha stupito che siano stati i più giovani ad abbracciare, a dare una parola dolce. C’è chi come Sara ha detto che non ha capito e se ne è andata, ma anche lì mi è sembrato strano perché è una donna adulta e strutturata. Fa sempre attenzione ad uscire sempre pulita, sempre bene, ma nel momento in cui poteva fare la differenza ha fatto un passo indietro”.

Gegia, video choc "Marco Bellavia? Dovevamo ascoltare ancora le sue caz*ate?"/ Nega i fatti ed è polemica!

Sonia Bruganelli: “A volte siamo stronzi, ma…”

Sonia Bruganelli ha proseguito: “Come nella realtà, ci sono stati gli stronzi. Tutti noi, nella vita, a volte siamo stronzi. Ci sono persone che hanno considerato ininfluente ciò che stava accadendo. È la stessa realtà di cui fanno parte anche quelli che sui social giudicano. La realtà si vede nella quotidianità. Io sono la prima che alle volte, anche di fronte a disagi di persone a me familiari che hanno disagi, a volte dice ‘Eh però, che palle’. Da lì a vedere una persona sdraiata, con solo 2 su 23 che si sono posti il problema di dire ‘Quest’uomo sta davanti alle telecamere 24 ore a piangere’, beh a me ha un po’ toccato”.

Bullismo: Marco Bellavia, Antonella Fiordelisi piange in diretta al GF VIP/ Web la vuole vincitrice

Sul web, però, non sono mancate le polemiche. Poche ore prima della diretta, ad un utente che ha chiesto perché Marco non sia stato tutelato nella puntata di giovedì, l’opinionista aveva risposto: “Perché Marco deve farsi curare fuori, è così difficile da capire???”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)













© RIPRODUZIONE RISERVATA