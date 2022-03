Sonia Bruganelli: “Mio figlio Davide, uomo della mia vita”/ “Scorda” Paolo Bonolis…

Dopo la finale del Grande Fratello Vip alla quale Sonia Bruganelli ha preso parte come opinionista insieme ad Adriana Volpe, la donna è stata raggiunta da suo figlio, Davide Bonolis, che ha voluto congratularsi con sua madre per l’ottimo risultato raggiunto e per l’esperienza televisiva appena terminata. Così, questa mattina, dopo aver smaltito i postumi dei festeggiamenti della notte andata in archivio nelle scorse ore, l’opinionista ha voluto rivolgere una dolce dedica a suo figlio per mezzo di un post pubblicato sul suo profilo Instagram.

Qual era il suo contenuto? Sonia Bruganelli ha scritto: “Ringrazio la vita che mi ha regalato l’unico uomo che riesce a farmi star bene solamente guardandomi. Davide Bonolis, sei l’uomo della mia vita. Quando mi vedi in difficoltà accorri e questo dà un senso a tutto. Ti amo”.

La dedica di Sonia Bruganelli avrebbe dovuto essere una semplice dichiarazione d’amore nei confronti di suo figlio Davide, ma il suo ruolo all’interno del Grande Fratello Vip – o meglio, dello studio di Alfonso Signorini – e la sua estenuante difesa nei confronti di Soleil Sorge l’hanno resa antipatica a molti telespettatori, che sotto al post della donna hanno commentato: “Sarà contento Paolo” o, ancora, “per la felicità del marito”.

Inutile nascondere il fatto che in molti abbiano interpretato il post di Sonia Bruganelli come un segnale di una crisi tra lei e suo marito Paolo Bonolis, soprattutto dopo che l’ex opinionista ha definito suo figlio Davide come “l’unico uomo” in grado di strapparle un sorriso. Possibile che Paolo non riesca più a farla ridere? Resta da capire se ora Sonia Bruganelli interverrà per placare la situazione o se, invece, si godrà questo momento di vacanza lontano dai social.

