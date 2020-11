Sonia Bruganelli: “Mio figlio vuole andare al GF Vip”/ “Gregoraci? Schifata da…”

In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, ha parlato di Grande Fratello Vip, dando un’importante notizia. Se la Bruganelli ammette che non entrerebbe mai nella Casa più spiata d’Italia, al contempo svela che suo figlio Davide non vede l’ora di essere un concorrente. “Mio figlio Davide è fan. – ha ammesso la Bruganelli, tanto che – A diciotto anni vuole entrare nella Casa. È il suo desiderio.” E pensando al possibile ingresso di suo figlio, si sbilancia già dichiarando che “Io andrò a trovarlo, se Signorini dal vetro me lo farà vedere. Questa è la verità. Sono seria. Alfonso lo sa.” Anche Bonolis, d’altronde, è un fan del reality: “Anche Paolo ama questo Grande Fratello Vip, segue tutto e tutte…le citazioni da Alfonso a Pupo”.

Sonia Bruganelli su Elisabetta Gregoraci: “Schifata dai presunti ex che vanno in Tv”

Sonia Bruganelli ha espresso la sua opinione anche su una delle concorrenti più discusse di questa edizione: Elisabetta Gregoraci. A domanda diretta, la moglie di Paolo Bonolis ha affermato di essere rimasta sconvolta di vedere tante persone che vanno ospiti in diverse trasmissioni televisive di Canale 5, dichiarando o comunque sostenendo di averla frequentata. “Mi sconvolge e mi fa schifo. – ha tuonato, per poi aggiungere – Lo capiscono che c’è un figlio a casa che guarda e poi va a scuola?” Da mamma, Sonia infatti ben comprende il malessere manifestato dalla stessa Gregoraci in queste ultime ore nella Casa del Grande Fratello Vip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA