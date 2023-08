“Sonia Bruganelli mira a un posto in giuria a Ballando con le stelle”/ Milly Carlucci frena: l’indiscrezione

Sonia Bruganelli vuole far parte del cast di Ballando con le stelle? Nuove indiscrezioni

Da mesi Sonia Bruganelli continua ad essere nel mirino del gossip. Prima l’addio alla poltrona di opinionista al Grande Fratello Vip, poi l’annuncio della separazione dal marito Paolo Bonolis, oggi la Bruganelli è però sotto i riflettori per la possibile partecipazione a Ballando con le stelle. Da tempo infatti si vocifera che l’opinionista abbia il desiderio di far parte del cast della prossima edizione del format condotto da Milly Carlucci, ipotesi che non ha però ancora trovato conferma o chiarezza nella diretta interessata.

Alle indiscrezioni delle ultime settimane se ne aggiunge oggi una nuova e molto dettagliata lanciata dal settimanale Oggi attraverso le parole di Alberto Dandolo. “Sonia Bruganelli, 49, dopo la separazione da Paolo Bonolis si è concentrata sul lavoro, cercando di espandere le attività della sua società di produzione e casting. – ha esordito il giornalista, aggiungendo – Archiviata l’esperienza di opinionista del Grande Fratello Vip, ora sogna Rai 1.”

Milly Carlucci ‘ostacola’ la partecipazione di Sonia Bruganelli a Ballando?

Dandolo è quindi entrato nel dettaglio, scrivendo: “A partire dal direttore generale della Rai Giampaolo Rossi, tutti sanno che Sonia mira ad un posto a Ballando con le stelle, in giuria (ma al momento è confermata quella degli scorsi anni) o come commentatrice a bordo campo. Milly Carlucci però nicchia e non pare entusiasta di questa ipotesi.”

Il giornalista dunque conferma le indiscrezioni in parte lanciate qualche tempo fa da Dagospia, a cui proprio Sonia Bruganelli aveva così replicato: “Leggo molto astio da parte del buon Dagospia… sarà forse per una risposta diretta e sincera che ho dato alla sua “socia” (lei si molto trash) un po’ di tempo fa ?!?! #chissà. PRESTO RACCONTERÒ COME È ANDATA DAVVERO”. Quale sarà questa verità?

