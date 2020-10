Sonia Bruganelli, moglie Paolo Bonolis/ Botta e risposta con l’hater: “Solo zecche”

Sonia Bruganelli è la donna che Paolo Bonolis ha sposato dopo il divorzio da Diane Zoeller e da cui ha avuto tre figli: Silvia, Davide e Adele. Sonia, però, non è solo la compagna del famoso conduttore, ma è anche un’imprenditrice di successo. Sonia, infatti, oltre a fare la mamma e la moglie, ha fondato l’agenzia di casting SDL e conduce un programma dal titolo “I Libri di Sonia” per SDL.TV. Bella, intelligente ed ironica, Sonia Bruganelli è sempre stata una donna forte e, nel corso degli anni, è sempre stata accando al marito in ogni situazione. Insieme, infatti, hanno anche affrontato la malattia della figlia Silvia riscoprendosi sempre più uniti. Sonia, tuttavia, pur essendo molto ammirata, finisce spesso anche nel mirino degli haters. Sui social, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ama condividere alcuni momenti della sua vita e, spesso, tra i vari commenti, spuntano quelli velenosi degli haters a cui, tuttavia, la signora Bonolis risponde per le rime.

SONIA BRUGANELLI CONTRO L’HATER: “IN QUESTO PERIODO INCONTRO SOLO ZECCHE”