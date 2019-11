Sonia Bruganelli, moglie Paolo Bonolis/ La malattia della figlia Silvia e l’inizio della relazione con Paolo

Sonia Bruganelli non ha bisogno di presentazioni. Alcuni la conoscono solo in quanto moglie di Paolo Bonolis, altri sanno bene che oltre a questo è lei che lavora dietro le quinte dei programmi, che si occupa anche dello spazio social e della web tv legata alla loro casa di produzione. Come se questo non bastasse, Sonia Bruganelli è riuscita anche ad essere collante tra il passato e il presente del conduttore e mai come in questo caso possiamo dire che dietro ad un grande uomo c’è una grande donna. Sonia Bruganelli è una grande lavoratrice, una mamma dolce e un’amica per i figli che Paolo Bonolis ha avuto dalla sua precedente relazione oltreoceano, ma quello che è certo è che lei sa essere anche una grande provocatrice ed è spesso sui social che la vediamo alle prese con grandi questioni e polemiche alle quali spesso e volentieri non risponde nemmeno.

SONIA BRUGANELI FA SHOPPING DA LOUIS VITTON FUORI ORARIO E BASE DI CHAMPAGNE

L’ultima in ordine di tempo è andata in scena proprio in queste ultime ore con Sonia Bruganelli nuovamente presa di mira per via dell’ostentazione del lusso. Questa volta non parliamo dell’aereo privato che spesso porta in vacanza il clan Bonolis, ma di shopping fuori orario. Proprio nelle scorse ore la bella Bruganelli si è lasciata immortalare con l’amica Laura Cremaschi in quel di Roma e, in particolare, nella boutique Louis Vuitton per loro aperta anche dopo le 20.00. Foto con addosso i capi dello stilista, abiti da indossare per poi specchiarsi mentre nelle mani si tiene un flute di champagne. Le due si divertono in compagnia di altri amici dedicandosi a questo shopping riservato e quasi intimo che ha creato scompiglio sui social. Ancora una voltala lista dei desideri pubblicata dalla moglie di Paolo Bonolis ha fatto venire a galla commenti disparati e attacchi insensati sull’orario scelto per lo shopping e per l’ostentazione di un lusso sfrenato che avrebbe fatto meglio a tenere per sè, ma perché?

I PROBLEMI DI SALUTE DI SILVIA E L’INIZIO DELLA RELAZIONE CON PAOLO BONOLIS

Nella sua vita però non c’è solo Paolo Bonolis o non c’è solo il lutto che può permettersi per il reddito del marito e per il sudore della sua fronte, ma anche il dolore di una mamma che ha dovuto affrontare un momento difficile e il rischio di perdere una bambina, sua figlia. I due si sono trovati nei giorni scorsi a Verissimo e proprio lì hanno raccontato un po’ della loro vita privata e, in particolare, il momento in cui hanno scoperto che Silvia ha rischiato grosso. Proprio il conduttore ha definito la figlia “luce allo stato puro” e la moglie si è accodata a lui elogiandone la ricchezza, la sensibilità e la gioia che meritava “un percorso uguali agli altri” e che non ha potuto avere per via dei suoi problemi. Riguardo all’inizio della loro relazione la stessa Bruganelli ha confermato: “Mi sentivo un po’ spaesata perché era un’eredità familiare importante. Lui aveva due bambini ed io ero molto giovane, tanto che nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione. Poi, crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”. Lui tornerà a parlare della loro relazione ospite ne Le Parole della settimana?



