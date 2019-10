Sonia Bruganelli, moglie Paolo Bonolis/ Mamma social: esperta outfit del conduttore!

Sonia Bruganelli ha una velocità mentale elevata, parola del marito Paolo Bonolis. Ovvero lo stesso consorte che l’ha definita anche un cecchino in grado di capire al volo dove colpire, come attaccare e soprattutto in che modo atterrare chiunque. La relazione fra i due è vincente nonostante le note differenze caratteriali. Il conduttore è poco incline ai trattamenti estetici e capisce poco pure di moda. “Da che ti sei vestito?”, gli chiede spesso la sera, quando si ritrovano a dover uscire insieme. Sonia è l’occhio attento di Bonolis, una vera esperta di abbinamenti. Anche se a quanto pare il mattatore televisivo adotta uno stile ‘a casual’ più che solo casual, come rivela nella sua autobiografia Perchè parlavo da solo, edizione Rizzoli. Oggi, domenica 6 ottobre 2019, Paolo Bonolis sarà ospite di Che tempo che fa per parlare del suo libro e il discorso senza dubbio ricadrà anche sulla moglie. Una delle persone più importanti della vita del conduttore, attenta esperta di stile che fa caso ad ogni abbinamento e marca. Adora la bellezza, ama l’arte del vestirsi bene. Un’eredità che a quanto pare ha trasmesso anche ai figli, tranne che alla piccola Adele, che invece è tutta suo padre.

Sonia Bruganelli, la moglie imprenditrice di Paolo Bonolis

La lunga relazione fra SoniaBruganelli e Paolo Bonolis ha permesso ai due di mettere al mondo ben tre figli, oltre ai due nati dal primo matrimonio del conduttore. Eppure solo una è molto simile alla madre, a detta della diretta interessata: Silvia. La primogenita della coppia assomiglia molto alla mamma, soprattutto dal punto di vista estetico. Stesso colore dei capelli, leggermente mossi, identico modo di portarli. Non parliamo dello sguardo, del taglio degli occhi e persino del colore degli stessi. “Continuo a trovare foto che lo provano”, scrive Sonia sui social pochi giorni fa, confermando che Silvia ha preso tutto da lei. Clicca qui per guardare la foto di Sonia Bruganelli e Silvia Bonolis. La consorte del conduttore però non dimentica occasione di far rientrare nella famiglia anche i due figli maggiori di Paolo, nati dalla relazione con Diane Zoeller. I sette hanno un bellissimo rapporto, come si intuisce da un collage che ha pubblicato in questi giorni: “Oggi esce il libro che papà ha scritto per voi”, dice taggando tutti i rampolli dello showman. Stefano, Martina, Davide, Adele, Silvia. Ci sono davvero tutti, ognuno con una foto da soli con il loro celebre genitore. Clicca qui per guardare la foto di Paolo Bonolis.

