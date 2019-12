Sonia Bruganelli, moglie Paolo Bonolis/ “Sul lavoro comanda lui, mentre a casa io!”

Sonia Bruganelli è la moglie di Paolo Bonolis, il conduttore ospite della nuova puntata di “Domenica In” di Mara Venier. Un rapporto importante quello che lega Sonia a Paolo compagni nella vita, ma anche sul lavoro. Da diciassette anni è felicemente sposata con uno dei conduttori più amati del piccolo schermo; un matrimonio da cui sono nati anche tre bellissimi figli: Silvia, Adele e Davide. L’amore è sempre stata la loro forza, anche quando hanno scoperto che la piccola Silvia sarebbe nata con una patologia: “non sono una di quelle mamme che dice che è una gioia ciò che è successo. Io avrei voluto darle una partenza come tutti gli altri. Avrei preferito un percorso dritto. Silvia è diventata una ricchezza, ma c’è stata grande fatica anche da parte dei suoi fratelli, soprattutto per Davide che fin da piccolo ha dovuto fare i conti con una realtà diversa”.

Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis:”è stata fondamentale per me”

La presenza di Sonia Bruganelli è stata fondamentale nella vita di Paolo Bonolis, in particolare nel rapporto tra il conduttore e i figli nati dal precedente matrimonio con Diane Zoeller. A rivelarlo a Verissimo è stato proprio Bonolis: “sono stato con i miei primi due figli assente per problemi di distanza, io qui loro a New York. Devo dire che Sonia è stata fondamentale nel rapporto tra ciò che è stato prima e ciò che c’è adesso. Non ha mai mancato di connettere questi due mondi”. Anche la Bruganelli ha poi rivelato che all’inizio non sono mancate le difficoltà: “nei primi tempi non credo di aver gestito al meglio la situazione. Poi crescendo sono maturata e mi sono resa conto che quello che c’era stato prima non mi toglieva niente e che c’erano due ragazzi che avevano il diritto di avere vicino il loro papà”.

Sonia Bruganelli: “Paolo Bonolis sul lavoro comanda lui”

Insieme nella vita privata, ma in quella lavorativa. Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo, anche se a raccontare qualche aneddoto sulla loro vita privata è stata proprio la moglie che a SuperGuida Tv ha rivelato: “Diciamo che sul lavoro comanda lui, mentre a casa comando io”. Nonostante questo approccio da parte del marito, la Bruganelli non nasconde: “negli anni si è creato un gruppo di lavoro unito ed energico. Tutto ciò che riguarda il programma, soprattutto quest’anno, nasce in simbiosi l’uno con l’altro. Ci troviamo sempre tutti d’accordo”. Parlando poi del successo dell’ultima edizione di Ciao Darwin 8 ha dichiarato: “è uno dei programmi al quale siamo più affezionati come coppia. Abbiamo iniziato a lavorarci insieme quando io ero in redazione e lui conduceva e adesso è una ‘nostra creatura”. Possibile il ritorno in tv con una nona edizione stando a quanto dichiarato dall’imprenditrice: “dobbiamo convincere Paolo. Lui non è tanto convinto, perché il programma è piuttosto faticoso fisicamente! Quando torna a casa il sabato non è pervenuto. Ogni volta non vuole rifarlo, poi gli ascolti sono buoni e si convince. Speriamo si convinca anche questa volta…”.



