Sonia Bruganelli: “Nathaly Caldonazzo? Racconterò chi è”/ “Miriana e Delia…”

Sonia Bruganelli, durante una diretta Instagram, come fa sapere Fanpage che ha riportato le sue dichiarazioni, commenta l’atteggiamento di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 2021. Dopo aver saltato due puntate, la Bruganelli è tornata a ricoprire il ruolo di opinionista nel corso della puntata che ha regalato l’immunità a Nathaly Caldonazzo, eletta la favorita del pubblico. Durante la diretta Instagram, la Bruganelli non esprime grande simpatia nei confronti della Caldonazzo. “Con quella sua camminata che pare ce l’abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta“, sono state le dichiarazioni della Bruganelli sulla Caldonazzo come riporta Fanpage.

La Bruganelli, inoltre, non crede affatto alla storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: “Poi mi contestate di dire sempre la verità in anticipo, ma io allora avevo capito in pochi secondi che l’intento di Delia era quello di entrare in casa”.

Sonia Bruganelli contro Miriana Trevisan

Sonia Bruganelli non ha mai nascosto il proprio pensiero su Miriana Trevisan. L’opinionista del Grande Fratello Vip non condivide l’atteggiamento dell’ex ragazza di Non è la Rai e, dopo aver criticato il suo modo di fare con Nicola Pisu, ammette di non essere convinta neanche dell’interesse nei confronti di Biagio D’Anelli.

Come riporta Fanpage, durante la diretta Instagram in cui ha parlato anche della Caldonazzo e di Alessandro Basciano, la moglie di Paolo Bonolis ha parlato nuovamente della Trevisan: “Non credo abbia alcuna intenzione di farsi una storia con Biagio D’Anelli”. Alla fine del Grande Fratello Vip mancano ancora due mesi: la Bruganelli cambierà idea?



