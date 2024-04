Sonia Bruganelli nel mirino di Edoardo Tavassi all’Isola dei famosi 2024/ La frecciata non passa inosservata

Edoardo Tavassi attacca Sonia Bruganelli: “All’inizio mi adorava poi diventai un assassino”

Edoardo Tavassi ha concesso una lunga intervista a Turchese Baracchi dove ha detto la sua sull’Isola dei famosi 2024 e lanciato una pesante frecciata contro Sonia Bruganelli. Il fratello di Guendalina Tavassi, ex naufrago ed ex concorrente del Grande Fratello Vip proprio all’interno della Casa più spiata d’Italia ha avuto modo di conoscere l’ex moglie di Paolo Bonolis di cui non ha un ricordo particolarmente bello: “Sonia all’inizio mi adorava dagli tempo, è un attimo che diventi un manipolatore subdolo e assassino.”

E dopo aver attaccato Sonia Bruganelli, Edoardo Tavassi ha rivelato chi è il naufrago dell’Isola dei famosi 2024 che preferisce: “Forse Edoardo di Masterchef. Lui mi sembra molto simpatico, già quando lo vedevo a Masterchef mi faceva un sacco ridere, ha quella comicità spontanea. C’è pure Bastianich, non avevo dubbi fosse in nomination, sicuramente la supererà, quello è uno che si inca**a facile, siuramente un po’ di dinamica la farà. Lì le cose da mangiare, di commestibili sono solo i granchi e i pesci.”

Durante la chiacchierata nel programma radiofonico, Edoardo Tavassi si è sbilanciato su questa edizione dell’Isola dei famosi 2024 ricca di volti nuovo alla conduzione, come inviata ed opinionisti. Sul cambio della guardia al timone Edoardo Tavassi ha confessato: “Con Vladimir sono andati sul sicuro perché è una certezza. Però la cosa che mi dispiace è che io sono tanto affezionato a Ilary Blasi. Con tutto che Luxuria è bravissima ma sai quando ti affezioni…”

E poi ancora aggiunto: “La conduzione di Ilary era del popolo, una di noi, una che a un certo punto si stanca e si butta per terra. Poi Vladimir è forte e lo si sapeva, anche come opinionista. Quello che realmente mi dispiace, ma sono contento per chi sta facendo le sue veci è la mancanza di Alvin. Lui è il 40% del programma, è bravissimo e ironico.” Ritornerebbe all’Isola? Come ospite forse ma come naufrago assolutamente no.











