Sonia Bruganelli nella bufera/ Sì al GF VIP senza la Volpe, fan in rivolta perché…

Sonia Bruganelli torna al GF VIP 7 come opinionista, ma i fan del reality non la prendono bene

Sonia Bruganelli è stata ufficialmente confermata come opinionista del Grande Fratello Vip 7. La moglie di Paolo Bonolis tornerà per la seconda volta al fianco di Alfonso Signorini, nonostante avesse fatto intendere di ritenere chiusa la sua esperienza a Cinecittà. Per questo motivo, molto probabilmente, i fan del programma non hanno preso benissimo la notizia della conferma di Sonia Bruganelli.

La showgirl infatti aveva dichiarato che la sua avventura al GF VIP era da ritenersi sepolta definitivamente. Evidentemente, quindi, Alfonso Signorini è stato molto bravo a portare a termine la sua opera di convincimento, dato che la moglie di Bonolis ha accettato la proposta di tornare a sedere sulla sua poltroncina di canale 5. Insieme a lei non ci sarà però Adriana Volpe, bensì Orietta Berti.

Sonia Bruganelli, gradimento ai minimi storici sui social

Come dicevamo, sui social, la notizia non è stata presa benissimo. In molti non dimenticano l’atteggiamento di Sonia Bruganelli e si domandano perché sia stata confermata. Alfonso Signorini, naturalmente, non cambierà idea. E ci mancherebbe che si facesse influenzare dal vento di tempesta dei social. Allo stesso modo ognuno è libero di esprimere la propria idea, purché civilmente.

E nel caso di Sonia Bruganelli, occorre dirlo, sono davvero in tanti ad aver espresso disapprovazione. “Non mi piace”, “Ma chi la vuole”, sono i numerosi commenti postati dai fan del GF VIP. “Non è piaciuta a nessuno la scorsa edizione e la riscegliete?”, si è domandato perplesso un telespettatore del reality show.

