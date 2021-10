Sonia Bruganelli “Nella vita ho pagato l’essere schietta”/ “Bonolis? Del GF dice…”

Sonia Bruganelli ha iniziato questa nuova avventura al Grande Fratello Vip pronta a farsi conoscere dal grande pubblico. Finora, infatti, la moglie di Paolo Bonolis ha sempre lavorato dietro le quinte del mondo dello spettacolo ma ha ora deciso di mettersi completamente in gioco. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, Sonia ha fatto un primo bilancio di questa sua avventura: “Va molto bene. Mi diverto e mi piace il reality. È come me lo immaginavo. È carino il contesto. Certo, dura tantissimo infatti soffro un po’ il jet lag. Il Gf è un esperimento sociologico e mi ha sempre affascinato studiare il carattere e l’emotività delle persone, che poi è quello che faccio durante i casting. Ho un’età in cui mi sento serena a essere me stessa, non devo dimostrare nulla perché non è il mio lavoro stare in tv.”

Sonia Bruganelli e i consigli di Paolo Bonolis per il Grande Fratello Vip

Non è sempre facile fare i conti con la verità, lo sa bene Sonia Bruganelli che infatti nel corso dell’intervista ha raccontato: “Molte volte la gente dice di voler sentire opinioni sincere, ma in realtà devi avere le spalle larghe perché mi rendo conto che questa sincerità non tutti l’apprezzano. Nella vita sono così e ho pagato il fatto di essere schietta e diretta, ma so che non tutti possono permetterselo.” E Bonolis cosa ne pensa di questa sua nuova avventura? “Mi sta dando ottimi consigli, tipo: “Taci!” (ride ndr). – ha scherzato – Nel senso che anche lui è convinto che la linea del guardare senza entrare troppo in polemiche sia quella vincente.” E ha spiegato: “Mi ha detto anche di essere più diplomatica, cosa di cui si stupisce chi mi conosce bene. Mi deve aprire la porta per forza lui perché tutti in casa mia hanno le chiavi e invece io non ci penso. Così lo trovo sveglio.”

