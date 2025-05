Reunion inaspettata tra Sonia Bruganelli e un ex concorrente del Grande Fratello Vip. Di chi si tratta? Di Edoardo Tavassi, grande protagonista della settima edizione del GF Vip 7. Durante il suo percorso nel reality, Tavassi è stato oggetto di dure critiche da parte della Bruganelli. In particolare, in una puntata, l’ex opinionista si scagliò pesantemente contro di lui, accusandolo di essere un manipolatore e uno dei peggiori concorrenti passati al GF. Una sfuriata così intensa da essere ricordata ancora oggi da molti spettatori del programma.

Quelle parole colpirono profondamente Edoardo, che a distanza di due anni sembrava non averle dimenticate. Difatti, durante la sua recente partecipazione a Ballando con le Stelle, avvenuta qualche mese fa, Tavassi ha rilasciato un’intervista a FanPage per attaccarla. Vedendo l’ex moglie di Paolo Bonolis lamentarsi per le critiche ricevute da Selvaggia Lucarelli, Edoardo si è chiesto se lei si fosse mai posta lo stesso problema quando, ai tempi del GF, gli aveva rivolto parole ben più dure. Ebbene, a distanza di pochi mesi da quelle dichiarazioni, sembra che tra i due sia finalmente tornata la pace.

Reunion tra Sonia Bruganelli ed Edoardo Tavassi: la pace dopo la lite al GF Vip 7

Ieri sera, giovedì 8 maggio, Sonia Bruganelli ha sorpreso tutti condividendo un video insieme ad uno suo vecchio “nemico”, ovvero Edoardo Tavassi. Nella storia, i due hanno scherzato sulla loro vecchia lite, con Sonia che ha persino ammesso di volergli bene. Non solo, l’ex opinionista ha svelato che, secondo lei, il vero vincitore del Grande Fratello Vip 7 sarebbe dovuto essere proprio il fratello di Guendalina Tavassi. “Allora ragazzi, finalmente sono riuscito a manipolare anche lei. A distanza di due anni, l’ho manipolata. Adesso mi vuole bene”, ha detto Edoardo nel video, facendo riferimento alle critiche che gli rivolse la Bruganelli all’epoca.

“Non solo ti voglio bene, ma penso che tu avresti dovuto vincere il Grande Fratello”, ha replicato Sonia sorridendo. “Pensa quanto sono forte a manipolare la gente“, ha ribattuto Tavassi, dandole un bacio alla guancia. “Pensa quanto sono bugiarda! No, e invece a volte succede ed effettivamente ci vogliamo bene“, ha concluso l’ex opinionista. Insomma, Edoardo e Sonia hanno scelto di lasciarsi alle spalle ogni rancore, ritrovandosi durante una serata romana e ripartendo da capo.