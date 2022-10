Sonia Bruganelli punge Pamela Prati: “Ha sbagliato come gli altri con Bellavia”/ Lui: “Non la accuso perché…”

Sonia Bruganelli accusa Pamela Prati al GF Vip e dice a Marco Bellavia: “Ha sbagliato anche lei, perché non ti ha deluso?”

Marco Bellavia torna al Grande Fratello Vip 2022 per la prima volta dopo il suo ritiro e apre una lunga parentesi a lui dedicata. Tanti confronti in studio, tra cui quello con Pamela Prati, per la quale lui ha iniziato a provare un sentimento. Sonia Bruganelli però punge la Prati, ritenendola non al di sopra delle accuse arrivate a coloro che hanno dimostrato assenza di empatia di fronte al malessere di Marco.

“Io ho visto la faccia di Marco quando Pamela l’ha votato; – ha esordito la Bruganelli in studio – parlo a Marco: tu hai fatto una distinzione giustissima tra i primi giorni nella Casa, in cui eri molto sopra le righe ed emozionato di stare vicino a Pamela, poi ad un certo punto hai avuto bisogno… negli ultimi due giorni che non ce l’hai fatta più. Mi chiedo perché non hai chiesto aiuto a Pamela e perché lei invece non ti ha deluso, visto che neanche lei è venuta vicino a te e ti è stata accanto. È perché ti piace?”

Marco Bellavia difende Pamela Prati: “Ecco perché non me la prendo con lei”

Prima che Marco possa risponderle è però Pamela a prendere parola per negare le accuse di Sonia: “Io non ho visto Marco in quelle immagini che avete mandato, altrimenti sarei andata subito da lui. Non l’ho trattato male, mi dispiace.” Marco le viene in aiuto, spiegando perché con lei ha avuto un atteggiamento diverso rispetto agli altri: “È il rispetto che ho per questa donna ad avermi portato a non farle notare il mio malessere. Se tu stai male – ha poi concluso riferito a Pamela – non puoi aiutare gli altri”.

