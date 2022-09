Sonia Bruganelli punge Pamela Prati: “Hai la coda di paglia”/ Scontro al GF Vip: “Ti fai film mentali!”

Pamela Prati contro Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip 2022: si scatena lo scontro per Ciacci!

Botta e risposta al veleno tra Pamela Prati e Sonia Bruganelli nel corso della puntata del Grande Fratello Vip del 22 settembre 2022. Tutto nasce quando Giovanni Ciacci fa il suo ingresso nella Casa: è anche lui un concorrente di questa edizione e molti ricordano che è stato uno dei più critici nei confronti della Prati ai tempi del caso Cartagirone.

Quando infatti fa il suo ingresso in Casa, memore di quanto detto da Ciacci, Pamela non si alza per salutarlo, salutandolo solo da lontano. Un atteggiamento freddo che viene subito notato dalla Bruganelli che lancia una stoccata alla showgirl nella Casa.

Pamela Prati contro Sonia Bruganelli: botta e risposta al veleno

Sonia Bruganelli spiega il perché di questa estrema freddezza della Prati nei confronti di Giovanni Ciacci, facendo intendere come spiacevole il suo comportamento nei confronti del nuovo arrivato. “Ti crei dei film mentali Bruganelli!”, replica al veleno la Prati, sottolineando di aver invece salutato Ciacci, seppur a suo modo. “Io ho visto il tuo viso, era inquadrato, ed era davvero freddo”, ha incalzato Sonia. “Forse era il tuo viso ad essere inquadrato”, ha replicato però la Prati, “No, io non porto la frangia amore!” ha chiuso la Bruganelli.

