Sonia Bruganelli punge Signorini “bimbomin*ia che fa i TikTok”/ Gelo al GF Vip!

GF Vip 2022, Sonia Bruganelli punge Alfonso Signorini: siparietto in diretta

Al Grande Fratello Vip 2022 Sonia Bruganelli si riprende la poltrona di opinionista al fianco di Orietta Berti, dopo essere stata assente per due puntate consecutive. La moglie di Paolo Bonolis ha infatti spiccato il volo nell’ultimo periodo per trascorrere il Capodanno a New York, assieme al conduttore e circondata dall’affetto della famiglia. In sua sostituzione sono arrivati Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, conduttori del GF Vip Party, per entrambe le puntate. Questa sera, però, la Bruganelli torna protagonista in studio e “punzecchia” subito Alfonso Signorini.

Negli ultimi giorni il conduttore è stato grande protagonista sui social, diventando virale su TikTok grazie a un video rap e a un sexy twerk con Giulia Salemi. Per questo motivo la Bruganelli, prima del collegamento con la Casa, si rivolge al conduttore dicendogli: “No comunque devo dirti una cosa. Ti ho lasciato che eri un signorino veramente carino, perfetto. Avevi scritto 12 libri, direttore di giornale… Adesso ti trovo che sei fratello di Rovazzi, bimbomin*ia che fa i TikTok… Ti ho lasciato 10 minuti con la Salemi“.

Alfonso Signorini, l’ironica replica alla stoccata di Sonia Bruganelli

La battuta di Sonia Bruganelli è indice, ancora una volta, dell’amicizia con Alfonso Signorini fatta di complicità, scherzi e siparietti divertenti. Il conduttore del Grande Fratello Vip 2022, di tutta risposta, ha replicato improvvisando un piccolo assolo rap che ha conquistato il pubblico, oltre alle risate dell’opinionista e di Giulia Salemi in studio.

D’altronde intercorre un buonissimo rapporto tra il giornalista e la moglie di Paolo Bonolis, che può permettersi anche di fare battute e frecciatine piuttosto piccate ma frutto di sana ironia. Dopo l’assenza di due settimane, è stata riaccolta da Signorini a braccia aperte e ora dovrebbe rimanere fissa nel ruolo di opinionista fino alla fine dell’edizione, in programma ad aprile.

