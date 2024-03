Sonia Bruganelli rapinata, strappato rolex dal polso: “La paura è stata tanta”/ Il gesto di Paolo Bonolis

Paura per Sonia Bruganelli, rapinata a Roma: “La paura è stata tanta”

Brutta disavventura per Sonia Bruganelli che ha subìto una rapina in pieno centro a Roma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti riportata tra gli altri da TgCom24 e Il Messaggero nel tardo pomeriggio di venerdì 1 marzo 2024, l’ex moglie di Paolo Bonolis mentre si trovava a bordo della sua auto è stata avvicinata da una banda di malviventi. Uno scooter le si è avvicinato strappandole dal polso l’orologio che portava, un importante Rolex.

La rapina è avvenuta nel ieri pomeriggio in via Farnesina a Roma, non si conoscono ulteriori dettagli, Sonia Bruganelli sotto chock non ha commentato l’accaduto ma Il Messaggero riporta che l’ex opinionista del Grande Fratello a caldo ha commentato la rapina subìta con queste parole: “La paura è stata tanta ma per fortuna non mi hanno fatto male.”

Sonia Bruganelli rapinata, strappato il rolex dal polso: Paolo Bonolis l’ha accompagnata dai Carabinieri

Sonia Bruganelli è stata rapinata ed al momento non ha commentato sui social l’accaduto. La dinamica più precisa su quello che è successo, invece, è stata riportata dal TgCom24. Gli inquirenti, infatti, indagano su una banda già responsabile di altri colpi nel quadrante nord della Capitale. La modalità dei autori delle rapine, infatti, è sempre la stessa dopo aver pedinato la vittima le si avvicinano al momento giusto per rapinarla.

Per fortuna, aldilà dello chok e della paura, Sonia Brugannelli sta bene, ha perso l’orologio ma non ha riportato nessun danno alla persona. La stessa infatti in queste ore è ricomparsa sui social anche se non ha menzionato l’accaduto. Il Messaggero, infine, fa sapere che ad accompagnare Sonia Bruganelli dai Carabinieri è stato l’ex marito Paolo Bonolis. Segno che nonostante la fine del loro matrimonio la stima e l’affetto non sono venuti meno.

