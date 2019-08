Sonia Bruganelli replica agli haters/ “Bonolis? La nostra complicità non è per tutti”

Di tanto in tanto, qualcuno lì dà in crisi o parla di possibile tradimento da parte di uno dei due; la verità è che quella tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli è una relazione solida e piena d’amore. Per rispondere alle malelingue o agli haters, costantemente in agguato sul profilo Instagram della Bruganelli, quest’ultima ha deciso di sottolinearlo con un post. Una foto che riprende lo scatto di un settimanale di gossip che vede Paolo Bonolis assieme alla Bruganelli in piscina. Tra i due grande complicità e sorrisi, mentre si tengono vicini in un abbraccio. La foto è accompagnata da una sottolineatura che la compagna di Bonolis tiene a fare: “La complicità e l’amicizia di due persone che si conoscono da 20 anni non è a portata di tutti per cui, chi non sa o non capisce… se ne faccia una ragione”.

Sonia Bruganelli, ancora critiche per un… aereo!

Un commento abbastanza polemico quello di Sonia Bruganelli, che ha come fine principale l’allontanare ogni dubbio in merito ad una possibile crepa nel rapporto con Paolo Bonolis. I due si amano e su questo non può esserci alcun dubbio. D’altronde, la Bruganelli alle critiche è piuttosto abituata, soprattutto su Instagram. Solo poche ore prima di pubblicare questo romantico post, la signora Bonolis ne ha postato uno di un aereo privato (e chi la segue sa bene quanto questo tipo di post le sia costato in passato!), pronto a trasportare tutta la famiglia. Prevedibile l’ennesima polemica ai suoi danni. C’è chi infatti le ha scritto: “Quanto una è cafona non si può far nulla”.





