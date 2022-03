Sonia Bruganelli: “Restare al GF Vip? Ad una condizione”/ “Solo se Signorini…”

Sonia Bruganelli opinionista del Grande Fratello Vip anche nella prossima edizione? Accanto ad Alfonso Signorini e Adriana Volpe, dallo scorso 13 settembre, la moglie di Paolo Bonolis commenta le dinamiche della casa più famosa d’Italia che chiuderà i battenti lunedì 14 marzo quando andrà in onda l’attesissima finalissima. Il reality show tornerà in onda nella prossima stagione televisiva con una nuova edizione, ma Sonia Bruganelli ci sarà? Ai microfoni di Facciamo finta che, il programma di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri in onda su R101, la Bruganelli aveva annunciato il suo addio al ruolo di opinionista:

“No! Sarò sempre grata ad Alfonso per avermi scelto, però mi rendo conto che se cerco di parlare di altri argomenti tipo di libri e di altre cose non gliene frega niente a nessuno, ormai tutti mi chiedono solo di Alex e Delia, ci vorranno due anni prima che io possa parlare di qualcos’altro”. Oggi, però, a nove giorni dalla finalissima, la Bruganelli lascia una porta aperta.

Sonia Bruganelli, la condizione per restare al Grande Fratello Vip come opinionista

Intervistata da SuperGuidaTv,Sonia Bruganelli ha parlato della possibilità di restare o meno come opinionista al Grande Fratello Vip. Se Adriana Volpe non avrebbe dubbi in merito, la moglie di Paolo Bonolis resterebbe solo ad una condizione. “Non capisco perché [Adriana Volpe, ndr] si ostini a voler fare l’opinionista considerando che ha tanti anni di carriera alle spalle. Personalmente le augurerei una conduzione o quantomeno che potesse avere un programma tutto suo. Per quanto mi riguarda, non so se mi corteggeranno o meno, ma io ho un altro lavoro”, ha detto la Bruganelli.

Poi ha aggiunto: “A me è piaciuta l’esperienza e così come è stata la considero irripetibile…. a meno che… […] Potrei però pensare di fare l’opinionista da sola con Alfonso visto che con lui mi sono trovata molto bene. Io e lui soltanto però. Mi ingolosirebbe la veste di unica opinionista”.



