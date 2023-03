Sonia Bruganelli, retroscena su Donnamaria/ “Dopo il GF Vip ci siamo sentiti e…”

Sonia Bruganelli e il retroscena su Donnamaria: le sue parole

Sonia Bruganelli ha sempre tifato per Antonella Fiordelisi, mentre nutriva forti dubbi nei riguardi di Edoardo Donnamaria. L’opinionista ha spesso attaccato e criticato gli atteggiamenti del volto di Forum, non approvando il suo comportamento verso la schermidora.

In occasione di un’intervista su Casa Chi, Sonia Bruganelli ha svelato di essersi ricreduta su Edoardo: “Edoardo era entrato molto più leggero e credo invece che si sia seriamente invaghito di Antonella e forse anche del ruolo che insieme loro esercitavano, poi però come succede credo nella convivenza continua e assidua, diciamo ci si innamora, ma in realtà diventa una co-dipendenza. Ti svegli la mattina e trovi quel viso della persona che ti sta vicino e così nei giorni a seguire e si creano delle dinamiche e delle coppie.” L’opinionista ha poi svelato un retroscena sottolineando che, nell’ultimo periodo, il gieffino non ce l’ha fatta più: “Ci siamo anche sentiti dopo e volente o nolente lui è stato uno dei ragazzi che ha fatto questo GF Vip“.

Sonia Bruganelli conferma la stima per Antonella: “è venuta fuori la sua fragilità”

Se da un lato Sonia Bruganelli si è ricreduta in positivo su Donnamaria, non ha cambiato idea su Antonella Fiordelisi che rimane la sua preferita. Ai microfoni di Casa Chi, l’opinionista ha dichiarato: “Io ho cambiato idea relativamente. Siccome seguo, vedo come evolvono anche loro. Dopo 5 mesi esce fuori la persona, il carattere e tutto il resto.”

L’opinionista, come riporta Blogtivvu, ha aggiunto: “All’inizio come sapete tutti non mi piaceva Antonella, poi invece l’ho vista andare avanti e credo che sia una di quelle insieme anche ad Edoardo Donnamaria che è entrata presumendo di poter gestire il reality, quindi di potere, avendolo studiato e visto, iniziare a discutere (lo ha fatto con Pamela Prati). ” Sonia Bruganelli ha poi sottolineato che con il tempo, la schermidora ha tirato fuori il suo vero carattere mostrando le sue fragilità.

