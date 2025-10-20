Sonia Bruganelli rivela per la prima volta di aver abortito il suo primo figlio con Paolo Bonolis: come questa scelta ha influenzato il loro matrimonio

Sonia Bruganelli debutta come scrittrice. Il 21 ottobre, infatti, esce in tutte le librerie il suo primo libro, intitolato “Solo quello che rimane: Autobiografia di una lettrice“. Si tratta di un’autobiografia, dove l’opinionista ha deciso di raccontarsi a cuore aperto, svelando molti dettagli inediti della sua vita. Infatti, per la prima volta, ha deciso di raccontare un episodio molto doloroso, qualcosa di cui non aveva mai avuto il coraggio di parlare pubblicamente: un aborto avuto a 24 anni, quando la sua storia era ancora agli inizi.

All’epoca, i due erano fidanzati da circa un anno, e lei si rese conto che lui non era pronto per diventare di nuovo padre, dopo la separazione dalla madre dei suoi due figli maggiori. Per questi, scelse d’interrompere la gravidanza, una scelta che le ha lasciato una ferita profonda, andando ad influenzare anche il rapporto con Paolo. Difatti, Sonia si sentiva ferita quando l’ex marito parlava dei suoi altri figli, non sentendosi all’altezza e dando vita ad una situazione molto tossica tra di loro.

Sonia Bruganelli torna a parlare di Paolo Bonolis: cos’ha detto

“Anche dopo la rabbia è fatta sentire. Se Paolo mi parlava dei suoi figli, ero lacerata, pensavo che non mi considerasse importante per un’altra sua. Gli dicevo di stare zitto, perché mi feriva. Era una situazione tossica, quindi ci siamo sposati perché ci amavamo, ma anche per un intreccio di altre ragioni“, ha confessato Sonia Bruganelli, ricordando i primi anni di relazione con Paolo Bonolis. Ad ogni modo, alla fine, i due hanno avuto tre figli insieme, salvo poi separarsi pochi anni fa, restando comunque ottimi amici.