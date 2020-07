Sonia Bruganelli/ Romantica dedica a Paolo Bonolis: “Un buon padre…”

Questa volta niente polemiche, nessuna borsa firmata e nemmeno una valanga di commenti negativi sull’aereo privato esibito da Sonia Bruganelli, ma solo una pioggia di cuori e di complimenti per un uomo che ha saputo mettere la famiglia al primo posto e che ama i suoi figli tanto da commuoversi ogni volta che si tocca l’argomento in tv. Dietro il re del trash e dei programmi tutti da ridere si nasconde un uomo sensibile e che ha sofferto tanto per via del fallimento del suo primo rapporto, per la lontananza dei figli maggiori e poi per le complicazioni che hanno colpito la piccola di casa. Essere padre per lui è qualcosa di innato e naturale che lo rende migliore ed è proprio a questa sua caratteristica che la sua Sonia Bruganelli ha voluto rendere omaggio con una foto simbolo e delle parole che hanno fatto già il giro del web.

SONIA BRUGANELLI E LA DEDICA A PAOLO BONOLIS

In particolare, Sonia Bruganelli ha scritto: “Un buon padre lascerà la sua impronta su sua figlia per il resto della sua vita. Cit”. Insieme alla didascalia, Sonia Bruganelli posta la foto di Paolo Bonolis insieme alle sue figlie mentre fa un bagno in piscina e le stringe forte a sè guardando con amore proprio la piccola Silvia. In molti hanno commentato confermando che quella foto è sinonimo di una famiglia felice e di un padre amorevole ma alcuni hanno avuto da ridere anche in questo momento e, in particolare uno, che ha scritto: “Ma Paolo lo sa che pubblichi le sue foto con queste didascalie?”. Inutile dire che l’hater è stato preso di mira e zittito ma sicuramente tornerà alla carica appena possibile.

Ecco di seguito lo scatto postato da Sonia Bruganelli:





