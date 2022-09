Sonia Bruganelli: “Sara Manfuso? La concorrente del GF Vip che mi piace meno”/ “I preferiti invece sono…”

Sonia Bruganelli svela chi sono i suoi preferiti tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022

Se c’è una cosa che Sonia Bruganelli ha dimostrato non solo attraverso i social ma anche grazie al suo ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip è di essere una persona senza peli sulla lingua e schietta anche col rischio di diventare scomoda. Lo dimostra anche nel corso della chiacchierata con Casa Pipol, di cui al momento è stato reso noto soltanto uno stralcio e che sarà disponibile integralmente nelle prossime ore.

Sonia Bruganelli si è espressa sul cast del Grande Fratello Vip 2022, svelando chi al momento sono i suoi preferiti e chi, invece, quelli che meno le piacciono. Partendo dai primi: “Devo ammettere che mi sta piacendo molto Nikita Pelizon perché è un po’ ‘fuori dal coro’. – ha spiegato, continuando – Mi piace anche Antonino Spinalbese perché mi convince molto il suo voler giocare in sottrazione senza per forza imporsi o voler apparire a tutti i costi.”

Sonia Bruganelli lancia una nuova stoccata a Sara Manfuso!

C’è poi un altro concorrente che ha fatto colpo su Sonia Bruganelli: “Poi mi piace molto anche George Ciupilan! È carinissimo. È un ragazzo giovane che mi trasmette una bella genuinità.” Chi è invece il concorrente che proprio non piace all’opinionista? Chi ha visto l’ultima diretta su Canale 5 non avrà difficoltà a capirlo: “Al momento Sara Manfuso, ma è palese. – ha ammesso la Bruganelli, spiegando anche il motivo di questa antipatia – Non comprendo questo suo modo di volersi infilare nelle situazioni. Sembra faccia politica, deve sempre esprimere il suo punto di vista. Non mi convince!”. D’altronde proprio la Bruganelli e la Manfuso hanno avuto un acceso confronto in diretta, come dicevamo, durante il quale sono volate parole forti!

