Sonia Bruganelli scatena la polemica/ Like contro Tavassi, Giaele e Micol: “Ratto…”

Sonia Bruganelli contro Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia

Sonia Bruganelli, dopo cinque mesi di Grande Fratello Vip, ha un’opinione ben precisa nei confronti dei concorrenti. Se su Antonella Fiordelisi ha cambiato positivamente idea ed oggi vede in lei una ragazza fragile, ma schietta e diretta, diversa è l’opinione che ha nei confronti di Edoardo Tavassi, Giaele De Donà e Micol Incorvaia contro cui si è scagliata nel corso della 38esima puntata. In diretta, di fronte alle critiche che Tavassi ha rivolto alla Fiordelisi, la Bruganelli ha perso la pazienza esprimendo il proprio pensiero sul vippone, ma anche su Giaele e Micol.

“Seguo il Grande Fratello dalla prima edizione, e raramente, forse mai, mi è capitato di vedere un concorrente più subdolo, manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. È un personaggio forse che è arrivato come simpaticone, ma dietro quell’atteggiamento non ha fatto altro che cercare di fare il manipolatore e il burattinaio di personaggi che hanno poca personalità”, ha detto la Bruganelli che, poi, su Micol e Giaele, ha aggiunto – “Non mi interessa quello che dici Giaele. Non hai mai mosso niente dentro quella casa. Mi interessano i protagonisti. Micol non mi interessi nemmeno tu”.

I like di Sonia Bruganelli contro Tavassi, Micol e Giaele

Dopo la puntata del Grande Fratello Vip 2022, Sonia Bruganelli ha scatenato la polemica lasciando alcuni like su Twitter. L’opinionista del reality show, in particolare, ha lasciato il like ad un commento contro Tavassi, Micol e Giaele che ha scatenato la reazione dei fan dei tre vipponi.

Il commento a cui la Bruganelli ha lasciato il like dice: “Non Sonia che sta distruggendo quel ratto di Tavassi ed EdoCane e quelle due galline di Giaele e Micol“. E ancora: “Lei stasera ha proprio deciso di distruggerlo, farlo a pezzi, ridurlo in cenere!“.

