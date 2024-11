Sono trascorsi un paio di giorni dalla burrascosa lite tra Selvaggia Lucarelli e Sonia Bruganelli ma ancora oggi l’eco delle repliche e dei punti di vista a freddo è ancora piuttosto carico. Nella giornata di ieri, a Domenica In, è intervenuta proprio la giurata di Ballando con le stelle 2024 parlando ampiamente di ciò che è accaduto nel corso dell’ultima puntata del talent. Ago della bilancia, questa volta, la battuta della produttrice sulla newsletter di Selvaggia Lucarelli; staffilata che la giornalista ha interpretato come preparata a tavolino, utilizzando come metafora la parola copione.

A quanto pare, Sonia Bruganelli non ci sta a parlare di copione; lo ha fatto sapere – come riporta Dagospia – nel day after la puntata di Ballando con le stelle 2024 replicando a quanto asserito da Selvaggia Lucarelli. Prima di entrare nel merito di quella battuta, l’ex moglie di Paolo Bonolis avrebbe anche tentato di ricostruire le ruggini con la giornalista: “In passato Selvaggia aveva presentato un suo libro nella mia rubrica social ‘I libri di Sonia’ e credo che ci fossimo piaciute per la nostra identica caratteristica di essere molto divisive. Credo che i nostri contrasti siano strascichi di quando io dissi che volevo fare la giurata a ‘Ballando’ al suo posto”.

Sonia Bruganelli ‘punge’ ancora Selvaggia Lucarelli: “Il mio lavoro non vale meno del suo”

Dunque, secondo Sonia Bruganelli, il presunto astio nei suoi confronti da parte di Selvaggia Lucarelli sarebbe da rimandare alla possibilità che quest’ultima venisse dopo anni scalzata dal suo ruolo di giudice a Ballando con le stelle 2024. La produttrice e concorrente del talent è poi entrata nel merito della battuta sulla newsletter a pagamento: “Non è vero che mi presento con le battute da casa, io non so mai dove vanno a parare le cose. Se me le preparassi mi uscirebbero meglio. Quando lei mi ha provocato sul ‘cosa c’è da capire’ mi sono stizzita e ho fatto quella battuta sul profilo a pagamento”. Dopo aver sviscerato il senso della sua frecciatina, Sonia Bruganelli – come riporta Dagospia – ha anche aggiunto: “Se la rifarei? Intendevo dire che lei dà una versione senza contraddittorio. Una volta che io sono lì davanti, meglio dirci le cose in faccia gratis. E comunque, anche io ho lavorato pure avendo sposato uno ricco e il mio lavoro non vale meno del suo”.