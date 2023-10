Sonia Bruganelli si schiera con Sophie Codegoni?/ “Basciano lo avevo sgamato…”

Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ai ferri corti: anche Sonia Bruganelli si schiera

Lo scontro tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni nel merito della separazione, dopo l’intervista della donna a Verissimo, è diventato ancor di più di dominio pubblico. In rete si sprecano le considerazioni che definiscono quasi una divisione in fazioni e con il passare delle ore sembrano emergere ulteriori dettagli e retroscena. Nel merito del dibattito riferito alla rottura tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip si sono inseriti anche alcuni volti noti; in particolare, spicca il pensiero sul tema di Sonia Bruganelli.

Sonia Bruganelli ha avuto modo di conoscere “da vicino” Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, agli albori della loro relazione. Per chi se lo fosse perso, i due si sono avvicinati proprio ai tempi della partecipazione al GF Vip, con l’ex moglie di Paolo Bonolis che rivestiva il ruolo di opinionista. In queste vesti ha spesso e volentieri ricoperto di elogi l’ex tronista; il ragazzo invece è stato più volte bersagliato da Sonia Bruganelli in riferimento ad atteggiamenti e pensieri non condivisi.

Sonia Bruganelli, il contenuto re-postato sui social: “Ben vi sta…”

Nelle ultime ore, Sonia Bruganelli – come riporta Gossip e Tv – ha dunque deciso di offrire le sue considerazioni in riferimento alla turbolenta rottura tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. L’ex opinionista del GF Vip si è esposta in maniera indiretta, ma tanto è bastato per rendere noto il suo punto di vista. Ha infatti re-postato su Twitter il contenuto di un utente che ha riportato in auge una vecchia diatriba del reality che vedeva protagonisti Ilary Blasi e Fabrizio Corona: “Io quelli come te li sgamo da prima che iniziano a parlare”.

La clip repostata da Sonia Bruganelli, pur avendo come protagonista Ilary Blasi, porta come didascalia un chiaro riferimento alla rottura tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. “Comunque io Basciano lo avevo già sgamato in tempi non sospetti e fui assalita dai fanatici della coppia, ben vi sta ve l’avevo detto”. Come riporta Gossip e Tv, l’ex opinionista del GF Vip ha dunque ri-condiviso questo contenuto lasciando intendere come sia probabilmente dalla parte di Sophie Codegoni.











