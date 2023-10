Sonia Bruganelli smentisce il flirt con Antonino Spinalbese/ “Mi dispiace di nuovo per…”

Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

Sonia Bruganelli, dopo i rumors di un presunto flirt con Antonino Spinalbese, rompe il silenzio e, non solo smentisce tutto, ma svela anche la verità sull’incontro con l’ex di Belen Rodriguez, conosciuto durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip di cui lei è stata opinionista e lui concorrente. Durante il reality, la Bruganelli non ha mai nascosto la propria stima per Spinalbese. Stima che, a quanto pare, continua e che porterà i due a collaborare insieme. Sonia Bruganelli che è impegnata in tantissimi progetti avrebbe anche un progetto da realizzare con l’ex hair stylist.

Questo, almeno, è quanto si evince dalla foto pubblicata tra le storie del proprio profilo Instagram con cui Sonia ha scelto di smentire tutti i rumors che stavano circolando dopo la diffusione di una foto in cui si vedeva Antonino a cena, seduto al tavolo di Sonia.

La verità sull’incontro tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese

Un tranquillo incontro di lavoro quello che avrebbero avuto Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese. Nel pubblicare la foto in cui la Bruganelli è non solo con Spinalbese, ma anche con altri due amici, scrive: “Mi dispiace di nuovo per Dagospia… E un po’ anche a me“ facendo riferimento all’errore che Dagospia avrebbe fatto nel riportare la notizia.

Poi svela quello che dovrebbe essere il vero motivo della cena tra l’ex opinionista e l’ex concorrente del Grande Fratello Vip: “Nuove collaborazioni nascono”.

