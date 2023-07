Sonia Bruganelli, stoccata a Giulia Salemi e Sophie Codegoni?/ Sui social elogia Soleil e scatena il gossip

Sonia Bruganelli si complimenta con Soleil Sorge per la sua ultima svolta televisiva: cos’è accaduto

È bastato un messaggio di complimenti di Sonia Bruganelli a Soleil Sorge per sollevare un nuovo polverone. Solo poche ore fa, l’ex gieffina ha annunciato attraverso il suo profilo Instagram l’imminente inizio di una nuova avventura televisiva. A partire dal 5 agosto e fino al 16 settembre, alle ore 12:00, Sarà sarà in onda su Rai Due nel programma ‘Felicità 2023’.

“Tratterò due strisce una riguardo il cinema con Enrico Vanzina, e l’altro invece riguarda il benessere e la salute della vita con il Professor Lorenzetti, – ha annunciato l’ex gieffina – insomma sono davvero felicissima perché durante il corso delle puntate si trattano tematiche estremamente vicine alla nostra società, molto interessanti con dei personaggi davvero degni di nota. E quindi vi aspettiamo dal 5 agosto al 16 settembre su Rai Due dalle 12:00”.

Sonia Bruganelli lancia una stoccata alle ex gieffine Giulia Salemi e Sophie Codegoni?

Appresa la notizia, Sonia Bruganelli ha deciso di congratularsi con la sua pupilla: “Lo sapevo che eri la migliore… ed è solo l’inizio”, ha scritto allora in un post condiviso su Instagram. Un messaggio breve che è però apparso come una stoccata ad altre colleghe di Soleil, nonché ex gieffine. A sottolinearlo è stato l’esperto di gossip Alessandro Rosica (Investigatore Social), che sui social ha scritto: “La frecciatina di Sonia contro Sophie (in riferimento alla Codegoni) e la (in riferimento a Giulia) Salemi. […] Ad ogni modo è da riconoscere a Soleil la bravura per essere approdata in Rai”. Che dietro i complimenti di Sonia si celi davvero la frecciatina alle ex gieffine?

