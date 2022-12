Sonia Bruganelli stronca Pamela Prati: “Le donne sono sensibili solo se la pensano come te”/ È lite!

Sonia Bruganelli torna a pungere Pamela Prati al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli torna a pungere Pamela Prati nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. La showgirl è tornata nella Casa per un confronto/scontro con Patrizia Rossetti e Wilma Goich che dà però spunto all’opinionista di intervenire e dire la sua. Sonia, oltre a non credere a tutte le rivelazioni di Pamela sul caso Caltagirone, ammette di aver trovato sgradevole il suo ‘vergognatevi’ urlato contro le due ex compagne d’avventura, Patrizia e Wilma, durante la scorsa puntata del GF Vip, accusandole di essere poco sensibili.

Patrizia Rossetti asfalta Pamela Prati: "Falsa! Recita e piange senza lacrime"/ Scoppia la lite al GF Vip!

Da qui l’intervento della Bruganelli contro la Prati: “La sensibilità per te una donna ce l’ha se è d’accordo con quello che dici.” tuona. E continua: “A me quello che mi ha colpito è che tu sei uscita da quella casa, quindi tu sai come ci si sente a volte per una parola sbagliata, per un giudizio che arriva anche da noi di fuori, che è anche diverso da quello che vivete dentro.” L’opinionista conclude quindi tra gli applausi del pubblico: “Come hai fatto, visto che facevano parte del tuo gruppo, come hai fatto a parlare di sensibilità femminile e poi usi quel verbo? Quel ‘vergognatevi’?”

LEGGI ANCHE:

Pamela Prati e Marco Bellavia fidanzati dopo il GF Vip?/ Lei: "Spero nasca qualcosa…"Sonia Bruganelli choc/ "Io e Bonolis non prendiamo insieme neanche il caffè"

© RIPRODUZIONE RISERVATA