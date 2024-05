Sonia Bruganelli stronca Rosanna Lodi all’Isola 2024/ “Non devi entrare nelle famiglie degli altri!”

Isola dei Famosi 2024, Rosanna Lodi affronta Greta dopo le pesanti insinuazioni

All’Isola dei Famosi 2024 si torna a parlare delle illazioni di Rosanna Lodi sul rapporto tra Greta Zuccarello e Samuel Peron. La diretta di questa sera viene aperta dallo spinoso argomento, con Greta e Rosanna a confronto in spiaggia. Dopo una clip che mostra i giudizi della cuoca sulla ballerina, definita manipolatrice, arrivista e approfittatrice, la stessa Greta controbatte e si difende dalle sue illazioni: “Io dal primo giorno rompo le scatole a Samu di quanto mi manca il mio fidanzato. Con Samu parliamo solo della sua Tania e del suo bambino. So benissimo di non essermi comportata male con Samu, ne siamo consapevoli tutti e due. La gente che ha vissuto con noi e che ci conosce sa perfettamente che questa insinuazione è fuori luogo“.

La Zuccarello nega così di aver superato il limite con Samuel, difendendo il loro rapporto di amicizia: “Trovo molto brutta e di basso livello l’insinuazione di Rosanna“. La Lodi, tuttavia, è convinta che Greta si sia avvicinata troppo a Samuel e che la famiglia del ballerino potrebbe non prenderla bene: “Il discorso è che, secondo me, c’è troppa vicinanza. Io, se so che ho un uomo davanti a me con un figlio e una moglie, posso essergli amica e volergli bene, ma non gli sto così attaccata“.

Nella tensione generale all’Isola dei Famosi 2024, dallo studio interviene Sonia Bruganelli che punzecchia Rosanna Lodi: “Devi stare attenta a quello che dici. Tu va bene che ti senti molto Julia Roberts, ormai stai recitando questa parte, il cliché della donna del popolo…“. Poi, la attacca sulla questione legata a Greta e Samuel: “Tu blateri idiozie ininterrottamente. E, tra le altre cose, io credo che nella tua posizione sia molto facile dire quello che dici, perché sei arrivata lì da perfetta sconosciuta e non hai nulla da perdere. Qua invece ci sono persone che hanno sentimenti, famiglie e bambini e, se anche fosse vero (e non è vero) ciò che dici, la malafede sta nel fatto che tu lo stai dichiarando non ai fini del gioco ma per creare problematiche. E questa è una cosa completamente sbagliata“.

Rosanna però ribadisce il suo pensiero all’Isola dei Famosi 2024: “Dalle mie parti, se un marito va ad un reality con un figlio a casa e io vedo una cosa e non riesco a parlargli, gli faccio un mazzo così“. L’opinionista però la riprende nuovamente, sottolineando l’importanza del peso delle parole e invitandola a non immischiarsi in faccende altrui: “Ti ripeto che non devi entrare nelle famiglie degli altri, specialmente se non ti riguarda. Tu in questa situazione non c’entri assolutamente niente!“.











