Sonia Bruganelli stufa di Alex Belli e Delia/ “Spero vadano e liberi posto in finale”

L’opinionista del Grande Fratello Vip, Sonia Bruganelli, ancora una volta non è stata affatto clemente nei confronti di Alex Belli, e indirettamente anche della moglie Delia Duran. Se Soleil Sorge è sempre stata nelle grazie della moglie di Paolo Bonolis, lo stesso non si può dire per Alex e Delia. Ospite ieri della trasmissione della domenica pomeriggio di Canale 5, Verissimo, la Bruganelli ha espresso il suo punto di vista sull’ex attore di CentoVetrine, senza fare a meno di lanciare qualche critica.

Secondo Sonia, Alex Belli sarebbe “in overacting”. L’opinionista si è poi augurata che Belli possa uscire dal GF Vip presto portandosi con sé la moglie: “Io mi auguro che prenda Delia, se l’ha ripresa, se è innamorato di lei, la prenda e la porti via in modo che liberi un posto da finalista per chi veramente se lo merita. Io mi auguro questo e spero e penso che torni a casa con il suo amore, se Delia è il suo amore”.

Sonia Bruganelli vs Alex Belli: cosa pensa del Vippone

Posizione decisamente chiara, quella di Sonia Bruganelli nei confronti di Alex Belli e Delia Duran. Prima di esprimere il suo augurio, la moglie di Bonolis aveva esordito: “Io penso che dopo tanti anni in cui ci ha provato in tanti modi, finalmente è arrivato l’anno suo, per cui ovvio che lui faccia qualsiasi cosa e ci sta”. Ad ogni modo tutto quello finora visto sarebbe stato esasperato fino a portare ormai alla quasi esagerazione.

Mentre la collega Adriana Volpe ha definito la passata edizione come “l’anno di Zorzi”, riferendosi a Tommaso, ultimo vincitore del reality, Sonia ha voluto sottolineare la grande differenza tra i due: “No, io non mischierei, sono persone completamente diverse!”. Indubbiamente, come sostenuto dalla collega, Alex Belli ha avuto la bravura di gestire tutte le dinamiche interne al reality, anche dopo la sua squalifica. “Comunque carini voi di Mediaset che avete fatto tutto il giro e poi ce lo avete rimandato dentro!”, ha chiosato ironica la Bruganelli.

