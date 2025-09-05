L'ex moglie di Paolo Bonolis torna in televisione, ma in una veste completamente nuova: nessuno si sarebbe aspettato di vederla così

Sonia Bruganelli si prepara a vivere un’esperienza lavorativa completamente nuova rispetto a quelle fatte in precedenza. L’ex moglie di Paolo Bonolis, che per un lungo periodo ha lavorato dietro le quinte e mai in tv, negli ultimi anni è diventata anche lei protagonista del piccolo schermo e, adesso, potremmo vedremo in una veste insolita.

Ha iniziato come opinionista del Grande Fratello Vip, nel 2021 e nel 2022, poi dell’Isola dei Famosi e poi è diventata una concorrente di Ballando con le Stelle. Adesso prenderà parte a un altro programma televisivo, in coppia con una persona che mai nessuno si sarebbe immaginato.

Cosa farà Sonia Bruganelli in televisione? La novità

A quanto pare, secondo quanto riportato da Affari Italiani, Sonia Bruganelli dovrebbe essere una concorrente di Pechino Express 2026, un’esperienza di reality completamente diversa da quelle affrontate fino ad ora. Ballando con le Stelle, programma condotto da Milly Carlucci, è un format completamente differente, mentre Pechino Express è un programma che richiede anche un grande impegno fisico. Ma con chi farebbe coppia l’ex moglie di Paolo Bonolis?

Sempre secondo il sopracitato portale, la Bruganelli dovrebbe partecipare a Pechino Express 2026 in coppia con il figlio Davide Bonolis. Un po’ come fece Martina Colombari con il figlio Achille Costacurta, anche lei dovrebbe intraprendere questo viaggio con il figlio. Al momento sulla questione non vi è alcuna certezza e la diretta interessata, che è da sempre molto attiva sui social, pare che non abbia risposto alle voci. Anche perché, se fosse vero, dovrebbe rispettare l’accordo di riservatezza del programma, che andrà in onda nella primavera del 2026.

Le riprese di Pechino Express dovrebbero iniziare tra ottobre e novembre e presto si potrebbero avere spoiler sui reali concorrenti del programma condotto da Costantino Della Gherardesca. Proprio recentemente Sonia Bruganelli aveva parlato del figlio in televisione, raccontando come sia un ragazzo molto sensibile ed è stato al suo fianco in un momento difficile della sua vita, quando ha sofferto di una forte depressione: “(…) Io sono la mamma ed è naturale che ci sia per lui, ma devo dire che anche lui c’è sempre stato per me nei momenti più complicati“, questo il racconto dell’ex moglie di Paolo Bonolis.

La smentita di Sonia Bruganelli

La notizia della presunta partecipazione di Sonia Bruganelli a Pechino Express 2025 è diventata in poco tempo virale. Dopo aver scoperto le varie voci, l’ex moglie di Paolo Bonolis ha deciso di fare chiarezza e con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha smentito tutto.