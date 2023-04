Sonia Bruganelli torna in tv dopo il GF Vip?/ “Paolo Bonolis mi ha proposto di…”

Sonia Bruganelli: “Antonino il mio preferito al GF Vip”

Sonia Bruganelli è stata per il secondo anno consecutivo opinionista del Grande Fratello Vip. Ora, dopo 7 mesi, parte per una vacanza al mare: “Dopo tanti mesi anche un po’ di relax me lo merito. Ora posso tornare ai miei libri che ho lasciato indietro per troppi mesi”, ha detto la moglie di Paolo Bonolis intervistata da Leggo. In vacanza porterà la cover del cellulare di Orietta Berti, che la cantante le ha regalato.

Ora che il GF Vip è finito, Sonia Bruganelli ha rivelato il nome del suo concorrente preferito: “Antonino Spinalbese. Perché è entrato come l’ex di Belen ed è riuscito a non nominarla mai e a diventare uno dei leader della casa con il suo aplomb. Io l’ho definito ‘uomo di altri tempi’”. Sonia Bruganelli sarà opinionista anche nella prossima edizione del reality show? Troppo presto per dirlo.

Sonia Bruganelli quand torna un tv?

Intervistata da Leggo, Sonia Bruganelli ha voluto ribadire di aver sempre preso seriamente il suo lavoro di opinionista al Grande Fratello Vip: “Io i concorrenti li ho seguiti, li ho visti, ho cercato di capire le dinamiche, mi sono resa conto dei loro esaurimenti. A volte, magari, non dici delle cose perché hai visto la settimana e sai che potrebbero ferirli. Altre volte, invece, affondi i colpi per spronarli. Per questo dico che è stato molto faticoso”. È stata un’edizione complessa, dal caso Bellavia e le accuse di bullismo all’intervento di Pier Silvio Berlusconi: “Dopo cinque mesi hanno alzato il tiro. Grazie ai social sono diventati dei divi. Ma ci dimentichiamo, a volte, che non hanno un copione, non sono attori. Quindi possono sbagliare, deluderci”. Sonia Bruganelli quando tornerà in tv, dopo sette mesi al GF Vip? “Paolo Bonolis mi ha proposto di fare una cosa con lui… Non sarò Madre Natura nel prossimo Ciao Darwin, state tranquilli”, ha detto a Leggo.

