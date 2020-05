Sonia Bruganelli: “tradita da un’amica”/ “Sono gelosa di Bonolis. All’inizio…”

Pubblicità

In una lunga intervista rilasciata ai microfoni del portale Di Lei, Sonia Bruganelli si racconta a 360 gradi. Moglie di Paolo Bonolis, mamma di tre figli e imprenditrice, Sonia Bruganelli cerca di conciliare le sue tre attività senza perdere di vista se stessa. Sempre dietro le quinte, la Bruganelli ha svelato aspetti inediti della sua vita, partendo dal tradimento di un’amica. Dopo aver ribadito di essere una persona che fa fatica ad aprirsi e a dare fiducia alle persone, ammette di amare molto la compagnia altrui. “Avevo un’amica cui ero molto legata dalla scuola elementare, però un po’ di anni fa abbiamo avuto una discussione, anzi in realtà mi sono trovata in mezzo a un rapporto a due, all’interno di una situazione tra lei e il suo compagno di allora. Gelosie, che lei tra l’altro non aveva mai avuto nei miei confronti. Sono rimasta delusa del fatto che lei potesse anche solo pensare che invece di darle una mano, come lei mi aveva chiesto, potessi assecondare una simpatia che il suo fidanzato aveva nei miei confronti (cosa per me semplicemente impossibile). Mi sono sentita tradita perché io non l’avrei mai nemmeno pensato, al contrario di lei“, ha spiegato la Bruganelli che ha poi esortato le donne a non aiutare mai le amiche negli affari di cuore per non ricevere amare sorprese.

SONIA BRUGANELLI: “SONO UNA DONNA GELOSA, ALL’INIZIO DELLA STORIA, MI HANNO DETTO DI TUTTO”

Innamorata del marito Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli ammette di essere una donna molto gelosa e di aver fatto fatica ad accettare il mondo del conduttore all’inizio della loro storia. Quando si sono conosciuti, la Bruganelli era una studentessa universitaria mentre Bonolis era già famosissimo. All’epoca conduceva Beato tra le donne ed era circondato da ragazze bellissime. A distanza di anni dall’inizio del loro amore, Sonia ricorda quel periodo svelando di aver dovuto ascoltare anche critiche durissime sul proprio conto. “Quando abbiamo iniziato a frequentarci lui era il conduttore di Beato tra le donne ed era pure uno degli scapoli più ambiti della televisione, mettici pure che io ero critica sul mio aspetto fisico, lui era contornato da ragazze bellissime, che i primi tempi me ne hanno fatte di tutti i colori. Quindi forse la mia gelosia eccessiva aveva il suo perché”, ha confessato ai microfoni del portale Di Lei.

SONIA BRUGANELLI MAMMA: “HO TRE FIGLI MERAVIGLIOSI”

Sonia Bruganelli è una mamma orgogliosa di Silvia, Davide e Adele, i figli che ha avuto da Paolo Bonolis e che le hanno fatto scoprire la gioia della maternità. “Ho tre figli meravigliosi molto diversi tra loro, sia fisicamente che caratterialmente” – dice orgogliosa mamma Sonia – “Silvia c’è stata costretta dalla nascita, ha vissuto momenti complicati sul suo corpo, sia dal punto di vista fisico, che dal punto di vista psicologico e ne sta uscendo in maniera splendida con una grande forza d’animo. Davide è l’uomo della mia vita, il maschio di casa, adoro la sua affettuosità, il suo essere attento alle dinamiche emotive delle persone a cui vuole bene, è simpatico da morire ed è divertente. Adele è la più piccola e più indipendente del gruppo […] Ha paura di deludere gli altri, mi auguro che smussi un po’ questo lato del suo carattere che ricerca la perfezione in tutto quello che fa, che forse è anche un po’ colpa nostra perché quando era piccola le dicevamo sempre che era una bambina perfetta in tutto quello che faceva e forse inconsciamente l’abbiamo condizionata”, conclude.



