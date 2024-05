Sonia Bruganelli: “Una fidanzata per Paolo Bonolis? Organizzerò i casting”/ “Sarei felice per lui”

Sonia Bruganelli e la fine del matrimonio con Paolo Bonolis

Dopo anni di vita insieme e dopo tre figli, Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno messo fine al loro matrimonio. Una decisione ponderata presa con consapevolezza come ha raccontato più volte la Bruganelli che, oggi, è concentrata sulla propria vita dividendosi tra il ruolo di mamma e quello di donna in carriera. Sonia, infatti, è tornata in tv come opinionista dell’Isola dei Famosi 2024 preferendo non rivelare nulla della sua vita privata. La conduttrice, tuttavia, si è raccontata in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del magazine Confidenze.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme?/ L'avvistamento a Roma riaccende i gossip

Nel corso dell’intervista, la Bruganelli ha ribadito di avere un ottimo rapporto con Paolo Bonolis con cui sta portando avanti la propria famiglia. Pur non essendo più marito e moglie, infatti, la Bruganelli e Paolo Bonolis si occupano dei loro figli basando il proprio rapporto sull’affetto e sul rispetto che provano l’una nei confronti dell’altro.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme?/ "L'ex di lui Ema Stokholma soffre per questa storia"

Sonia Bruganelli e le parole su Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli ha preso personalmente la decisione di chiudere il matrimonio con Paolo Bonolis anche se, oggi, il rapporto è diverso. “Serve l’intelligenza per capire che quello che conta sono i rapporti tra le persone. E che gli affetti restano. Non puoi volere il male di qualcuno solo perché ha smesso di amarti. E non bisogna rovinare i ricordi belli”, le parole dell’opinionista dell’Isola dei Famosi 2024.

“Sarei felice per lui. Anzi, forse organizzerò un casting per trovargli una fidanzata”, ha aggiunto la Bruganelli. Tuttavia, della stessa intenzione non è Paolo Bonolis che, al Corriere della Sera recentemente ha dichiarato: “Ora sto benissimo così. Sono pieno di amici, ho cinque figli, due nipoti e una terza che nascerà a luglio. Se capita, capiterà. E se non capita, come si dice a Roma, ciccia”.

Sonia Bruganelli stronca Rosanna Lodi all'Isola 2024/ "Non devi entrare nelle famiglie degli altri!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA