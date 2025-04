Il fiume di confessioni, tra battute e momenti irriverenti, torna a straripare anche per la terza puntata di Obbligo o Verità, il nuovo talk di Alessia Marcuzzi su Rai Due. Tra gli ospiti della diretta spicca Sonia Bruganelli, spesso protagonista nel raccontare episodi inediti e aneddoti particolarmente interessanti. Nel clima spensierato della serata, si lascia andare ad una confessione decisamente particolare e che riguarda un tema spesso spinoso: l’amore. Proprio il sentimento a tinte rosa è stato spesso il baricentro delle notizie intorno all’ex moglie di Paolo Bonolis e oggi è stata lei stessa ad alimentare la curiosità degli appassionati di cronaca rosa.

“Qual è la bugia più grande che hai detto?”, questa la domanda di Alessia Marcuzzi per Sonia Bruganelli e l’autrice non si è sottratta dal rispondere. “Temporalmente parlando, ho mentito dicendo ‘ti amo’…”. La confessione ha sicuramente destato lo stupore dei presenti in studio ma prontamente è stata proprio l’ospite a spiegare il senso di quella bugia: “L’ho detto quando non era il momento, era troppo presto”.

Sonia Bruganelli a Obbligo o Verità: “La frase ‘ti amo’ ora non la dico più…”

Qualcuno al tavolo di Obbligo o Verità ha commentato la confessione di Sonia Bruganelli a proposito dell’aver mentito dicendo ‘ti amo’: “E’ grave”, ma l’autrice non la pensa allo stesso modo: “Non la vedo così, anche perchè non ho detto a chi mi riferisco e in che momento della mia vita”. A questo punto la Bruganelli ha spiegato: “Ero giovane ed inesperta, non sapevo cosa volesse dire; con il tempo ho scoperto il senso di ‘ti amo’ e quel povero ragazzo l’ha scoperto troppo tardi”. Sonia Bruganelli ha anche aggiunto come, in linea con quanto raccontato, solo con il tempo ha preso coscienza del valore di un sentimento così importante: “Ho dato poca importanza alla parola, molte volte si pronuncia spesso questa parola sentendola dire da altri; invece ha un peso importante. L’ultima volta che l’ho detto? Non lo dico più”.