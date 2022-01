Sonia Bruganelli Vs Alex e Delia “Situazione imbarazzante”/ Lui sbotta “Siete ottusi”

Anche Sonia Bruganelli perde la pazienza con Alex Belli e Delia Duran nel corso della nuova diretta del Grande Fratello Vip. L’opinionista commenta l’ennesima scena in cui un tweet dell’attore scatena l’ira della moglie e partono spiegazioni a raffica senza un limpido chiarimento tra i due. La Bruganelli, allora, interviene, commentando la coppia così: “O se la stanno cantando e suonando insieme, perché in 3 anni di convivenza si conoscono bene a vicenda, oppure quello che stiamo vedendo è una cartella clinica, una situazione veramente imbarazzante!” Alex, però, ribatte ma non ha tempo per argomentare perché Sonia interviene nuovamente, ricordandogli che il primo ad essersi comportato male sotto le telecamere è stato proprio lui. “Tu dici a lei di ricordarsi che ci sono le telecamere, ma il problema è che anche tu eri sotto le telecamere e hai fatto quello che hai fatto con Soleil sotto le coperte”. In studio parte un applauso che precede poi la lite tra Alex e Signorini e la sua successiva cacciata dallo studio.

