Sonia Bruganelli Vs Lorenzo Amoruso “Usa i Jeru per i voti”/ Lui replica “Povera…”

Sonia Bruganelli contro Lorenzo Amoruso. A scatenare lo scontro è stato un tweet del compagno di Manila Nazzaro che ha pubblicato una foto di Jessica Selassiè e barù scrivendo “Team Jeru”. Un modo, secondo Sonia Bruganelli, per conquistare la fiducia dei fan di Jessica e Barù per garantire nuovi voti all’ex Miss Italia in vista della finalissima del 14 febbraio a cui, per ora, è certa di partecipare solo Delia Duran. “Su Twitter, Sonia Bruganelli ha così criticato Lorenzo Amoruso per suddetto tweet scrivendo: “Ma davvero fai?”.

Rispondendo, poi, ad alcuni utenti di Twitter, ha aggiunto: “Ma non capisci che sto difendendo Jessica da uno che non fa altro che utilizzare le sue fans per ricavare voti per la moglie?!?!??”. La replica di Lorenzo Amoruso non si è fatta attendere.

Lorenzo Amoruso replica a Sonia Amoruso

Attraverso una Instagram Story, Lorenzo Amoruso ha replicato a Sonia Bruganelli. “Sonia o povera Sonia, sei talmente poco attenta alle dinamiche del GF Vip che commenti cose di cui non sei assolutamente a conoscenza”, scrive inizialmente l’ex calciatore. “Vuoi screditarmi pensando che io voglia comprare voti da altri fan, ma purtroppo, anche qui sbatti contro il tuo muro di egocentrismo visto che, nelle prossime storie, forse capirai… forse”, ha aggiunto.

“Erano state già ubblicate da me alcune storie a gennaio di personaggi storici adattati con volti del GF Vip 6 non fatte da me, ma mi sembrava carine condividerle. Poveri noi…”, ha concluso Amoruso pubblicando, poi, alcune foto tra cui quella che vedete qui in basso.

